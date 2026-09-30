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ಗಿಲ್​ ಅಜೇಯ ದ್ವಿಶತಕ, ರೋಹಿತ್​ ಶತಕ: ವಿಂಡೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಯ ಜಯ, ಸರಣಿ ವಶ

India vs West Indies: ಭಾರತ ತಂಡವು ವೆಸ್ಟ್​​ ಇಂಡೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದೆ.

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ಶುಭ್ಮನ್​ ಗಿಲ್​ ಹಾಗೂ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 30, 2026 at 10:36 PM IST

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ಗುವಾಹಟಿ(ಅಸ್ಸಾಂ): ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್​ ಗಿಲ್​ ಅಜೇಯ ದ್ವಿಶತಕ(223) ಹಾಗೂ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ(101) ಅವರ ಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡವು ವೆಸ್ಟ್​​ ಇಂಡೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ 8 ವಿಕೆಟ್​ಗಳ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಗುವಾಹಟಿಯ ಬರ್ಸಾಪರಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ಕೆರಿಬಿಯನ್ನರು ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಜಾನ್​ ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್ (101), ನಾಯಕ ಶೈ ಹೋಪ್​(104) ಹಾಗೂ ಅಮಿರ್​ ಜಾಂಗೋ ಅವರ ಶತಕಗಳ ಬಲದೊಂದಿಗೆ 400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್​ ಪೇರಿಸಿದರು. ನಿಗದಿತ 50 ಓವರ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಡೀಸ್​ 7 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 405 ರನ್​ಗಳ ಬೃಹತ್​ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿತು.

ಭಾರತದ ಪರ ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್​, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ತಲಾ ಎರಡೂ ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್​ ಕಬಳಿಸಿದರು.

406 ರನ್​ಗಳ ಮೊತ್ತ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ನಾಯಕ ಗಿಲ್​ ಹಾಗೂ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ದಾಖಲೆಯ ಅಮೋಘ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ವಿಂಡೀಸ್ ಬೌಲರ್​ಗಳನ್ನು ಬೆಂಡೆತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರೂ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಗಳು ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್​ಗೆ 255 ರನ್​ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು.

ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದ(101) ರೋಹಿತ್​ ಎಲ್​ಬಿ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದರು. ನಂತರ ಬಂದ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ 29(19 ಎಸೆತ) ರನ್​ ಬಾರಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ ಆಟವಾಡಿದ ನಾಯಕ ಗಿಲ್​ 133 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 223 ರನ್​ ಸಿಡಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಿದರು. ರುತುರಾಜ್​ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್​ ಅಜೇಯ 31 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದರು. 43.3 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲೇ ಭಾರತ ತಂಡವು ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿತು.

ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಕೊನೇಯ ಪಂದ್ಯವು ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 3ರಂದು ಚಂಡೀಗಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

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TAGGED:

GUWAHATI ODI
SHUBMAN GILL
TEAM INDIA RECORD IN ODI
ಶುಭ್ಮನ್​ ಗಿಲ್
INDIA BEAT WEST INDIES

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