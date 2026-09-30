ಗಿಲ್ ಅಜೇಯ ದ್ವಿಶತಕ, ರೋಹಿತ್ ಶತಕ: ವಿಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಯ ಜಯ, ಸರಣಿ ವಶ
India vs West Indies: ಭಾರತ ತಂಡವು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದೆ.
Published : September 30, 2026 at 10:36 PM IST
ಗುವಾಹಟಿ(ಅಸ್ಸಾಂ): ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅಜೇಯ ದ್ವಿಶತಕ(223) ಹಾಗೂ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ(101) ಅವರ ಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡವು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಗುವಾಹಟಿಯ ಬರ್ಸಾಪರಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕೆರಿಬಿಯನ್ನರು ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಜಾನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್ (101), ನಾಯಕ ಶೈ ಹೋಪ್(104) ಹಾಗೂ ಅಮಿರ್ ಜಾಂಗೋ ಅವರ ಶತಕಗಳ ಬಲದೊಂದಿಗೆ 400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್ ಪೇರಿಸಿದರು. ನಿಗದಿತ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಡೀಸ್ 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 405 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿತು.
𝗠𝗔𝗝𝗘𝗦𝗧𝗜𝗖. 𝗠𝗔𝗥𝗩𝗘𝗟𝗢𝗨𝗦. 𝗠𝗔𝗚𝗡𝗜𝗙𝗜𝗖𝗘𝗡𝗧 🫡— BCCI (@BCCI) September 30, 2026
Shubman Gill becomes just the 2️⃣nd Indian to score multiple ODI double hundreds 👏👏
Updates ▶️ https://t.co/6XCYRtZLAi#TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ | @ShubmanGill pic.twitter.com/e6MCoUfNbV
ಭಾರತದ ಪರ ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ತಲಾ ಎರಡೂ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು.
406 ರನ್ಗಳ ಮೊತ್ತ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ನಾಯಕ ಗಿಲ್ ಹಾಗೂ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ದಾಖಲೆಯ ಅಮೋಘ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ವಿಂಡೀಸ್ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಡೆತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರೂ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಗಳು ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 255 ರನ್ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು.
ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದ(101) ರೋಹಿತ್ ಎಲ್ಬಿ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದರು. ನಂತರ ಬಂದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ 29(19 ಎಸೆತ) ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ ಆಟವಾಡಿದ ನಾಯಕ ಗಿಲ್ 133 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 223 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಿದರು. ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅಜೇಯ 31 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. 43.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲೇ ಭಾರತ ತಂಡವು ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿತು.
ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಕೊನೇಯ ಪಂದ್ಯವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ರಂದು ಚಂಡೀಗಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
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