ಅಂಡರ್ 19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್: ನಾಳೆ ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ
ಅಂಡರ್ 19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದೆ.
Published : December 20, 2025 at 11:12 AM IST
IND vs PAK Final: ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಭಾರತದ ಪರ ಆರನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ವಿಹಾನ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅಜೇಯ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ಭಾರತ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವೂ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಐದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತಡವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾಗಲಿದೆ ಎಂದೇ ಅಮದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಳೆ ನಿಂತ ಕಾರಣ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 20 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕಳೆಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆದಕೊಂಡಿತು. ತಂಡದ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು 84 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು.
Through to the final! 👏— BCCI (@BCCI) December 19, 2025
An impressive 8⃣-wicket victory for India U19 over Sri Lanka U19 in the semi-final. 🙌
Scorecard ▶️ https://t.co/C7k4wXuH0P#MensU19AsiaCup2025 pic.twitter.com/6hOhNpb9fh
ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಮಿಕಾ ಹೀನಾಟಿಗಲ ಮತ್ತು ಸೇಥ್ಮಿಕಾ ಸೆನೆವಿರತ್ನೆ ಏಳನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಅರ್ಧಶತಕದ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ಚಾಮಿಕಾ ಅರ್ಧಶತಕ ವಂಚಿತರಾದರು. ಅವರು 42 ರನ್ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಔಟಾದರು. ಅಂತಿಮಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 138 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಭಾರತದ ಪರ ಹೆನಿಲ್ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಕ್ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ನೂ 12 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು.
ಭಾರತದ ಆರಂಭವೂ ಕಳಪೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ 25 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿದವು. ನಂತರ ಬಂದ ಆರನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ವಿಹಾನ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 87 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 114 ರನ್ ಸೇರಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.
ಭಾರತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಯುಎಇ ತಂಡವನ್ನು 234 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವನ್ನು 90 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತು. ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾವನ್ನು 315 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಇದೀಗ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ದುಬೈನ ಐಸಿಸಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನೂ ಸಹ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ 27 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ 121 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 16.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 122 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ದುಬೈನ ಐಸಿಸಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮಾಹಿತಿ: ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋನಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಸೋನಿ ಲಿವ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ.
For his brisk 6⃣1⃣* (45) in the semi-final, Vihaan Malhotra is adjudged the Player of the Match 👏👏— BCCI (@BCCI) December 19, 2025
Scorecard ▶️ https://t.co/C7k4wXuH0P#MensU19AsiaCup2025 pic.twitter.com/HTcbzvPyQB
ಭಾರತ U19 ತಂಡ: ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ (ನಾಯಕ), ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಆರನ್ ಜಾರ್ಜ್, ವಿಹಾನ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ವೇದಾಂತ್ ತ್ರಿವೇದಿ, ಅಭಿಗ್ಯಾನ್ ಕುಂದು (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಕನಿಷ್ಕ್ ಚೌಹಾಣ್, ಖಿಲಾನ್ ಪಟೇಲ್, ಹೆನಿಲ್ ಪಟೇಲ್, ದೀಪೇಶ್ ದೇವೇಂದ್ರನ್, ಕಿಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್, ಯುವರಾಜ್ ಗೋಹಿಲ್, ಉಧವ್ ಮೋಹನ್, ನಮನ್ ಪುಷ್ಪಕ್, ಹರ್ವಂಶ್ ಪಂಗಾಲಿಯಾ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ U19 ತಂಡ: ಅಲಿ ರಜಾ, ಮೊಮಿನ್ ಕಮರ್, ಫರ್ಹಾನ್ ಯೂಸುಫ್ (ನಾಯಕ), ಉಸ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಸುಭಾನ್, ಅಹ್ಮದ್ ಹುಸೇನ್, ಅಲಿ ಹಸನ್ ಬಲೋಚ್, ದನಿಯಾಲ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ಹಮ್ಜಾ ಜಹೂರ್, ಹುಜೈಫಾ ಅಹ್ಸಾನ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹುಜೈಫಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಯ್ಯಾಮ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಯಾನ್, ನಖಾಬ್ ಶಫೀಕ್, ಸಮೀರ್ ಮಿನ್ಹಾಸ್.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ 15 ರನ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್! ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಲಿದ ಸೀರಿಸ್!