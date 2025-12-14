ETV Bharat / sports

ಪಾಕ್​ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ 90 ರನ್​ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು; ​ಫ್ಲಾಪ್ ಆದ ವೈಭವ್​

ಅಂಡರ್​ 19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ 90 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 14, 2025 at 7:21 PM IST

IND vs PAK: ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು 90 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗುಂಪು ಹಂತದ 5ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನೀಡಿದ್ದ 241 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 41.2 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 150 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ ಹುಜೈಫಾ ಅಹ್ಸಾನ್ 70 ರನ್‌ಗಳಿಸಿದ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಇವರನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಉಸ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್ (16) ಮತ್ತು ಫರ್ಹಾನ್​ ಯೂಸೂಫ್ (23) ಮಾತ್ರ ಎರಡಂಕಿ ಸ್ಕೋರ್​ ಕಲೆಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು. ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಸಿಂಗಲ್​ ಡಿಜೆಟ್​ಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. ಭಾರತದ ಪರ ದೀಪೇಶ್ ದೇವೇಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ಕಾನಿಷ್ಕ್ ಚೌಹಾಣ್ ತಲಾ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು. ಕಿಶನ್ ಸಿಂಗ್ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಖಿಲಾನ್ ಪಟೇಲ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ತಡವಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 49 ಓವರ್​ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಓವರ್ ಮಾತ್ರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಯ್ತು. ಮಳೆ ಬಾಧಿತ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿತು.

ಅದರಂತೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ಭಾರತ 29 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಸ್ಪೋಟಕ ಹಿಟ್ಟರ್​ ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಸೈಯ್ಯಮ್​ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚೌಟ್​ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿತು.

ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ
ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ (IANS)

ನಂತರ ಬಂದ ಆರನ್, ನಾಯಕ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿದರು. ಮ್ಹಾತ್ರೆ 38 ರನ್‌ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಆರನ್ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಶತಕ ವಂಚಿತರಾದರು. 88 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ​12 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 85 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆರನ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು. ನಂತರ ಕನಿಷ್ಕ್ ಚೌಹಾಣ್ 46 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸ್ಕೋರ್​ ಅನ್ನು 200ರ ಗಡಿ ದಾಟಿಸಿದರು. ಕನಿಷ್ಕ್ 46 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.

ಇನ್ನುಅಭಿಗ್ಯಾನ್ ಕುಂಡು 22 ರನ್​ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಇವರನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರು 20 ರನ್​ಗಳೊಳಗೆ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ ಅಬ್ದುಲ್ ಸುಭಾನ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಯ್ಯಮ್ ತಲಾ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ನಿಕಾಬ್ ಶಫೀಕ್ ಎರಡು, ಅಲಿ ರಜಾ ಮತ್ತು ಅಹ್ಮದ್ ಹುಸೇನ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

ಅಂಡರ್-19 ತಂಡಗಳು - ಭಾರತ: ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ (ನಾಯಕ), ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಆರನ್ ಜಾರ್ಜ್, ವಿಹಾನ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ವೇದಾಂತ್ ತ್ರಿವೇದಿ, ಅಭಿಜ್ಞಾನ್ ಕುಂದು (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಕಾನಿಷ್ಕ್ ಚೌಹಾಣ್, ಖಿಲನ್ ಪಟೇಲ್, ದಿಪೇಶ್ ದೇವೇಂದ್ರನ್, ಕಿಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್, ಹೆನಿಲ್ ಪಟೇಲ್.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: ಉಸ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಸಮೀರ್ ಮಿನ್ಹಾಸ್, ಅಲಿ ಹಸನ್ ಬಲೋಚ್, ಅಹ್ಮದ್ ಹುಸೇನ್, ಫರ್ಹಾನ್ ಯೂಸುಫ್ (ನಾಯಕ), ಹಮ್ಜಾ ಜಹೂರ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಹುಝೈಫಾ ಅಹ್ಸಾನ್, ನಕಾಬ್ ಶಫೀಕ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಸುಹಾನ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಯ್ಯಾಮ್, ಅಲಿ ರಜಾ.

