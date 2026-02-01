ETV Bharat / sports

ಅಂಡರ್​ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್​: ಪಾಕ್ ಮಣಿಸಿ ಸೆಮಿಸ್​ಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಭಾರತ

ಅಂಡರ್​19 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವನ್ನು 58 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಭಾರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಪಾಕ್ ಮಣಿಸಿ ಸೆಮಿಸ್​ಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಭಾರತ
ಪಾಕ್ ಮಣಿಸಿ ಸೆಮಿಸ್​ಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಭಾರತ
Published : February 1, 2026 at 10:30 PM IST

ಐಸಿಸಿ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ತನ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು 58 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಫೈನಲ್​ ಸೋಲಿಗೆ ಸೇಡನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ 252 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಮತ್ತು ನಿವ್ವಳ ರನ್ ರೇಟ್​ ಸುಧಾರಿಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 33.3 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 253 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 46.2 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 194 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಖಿಲನ್ ಪಟೇಲ್ ತಲಾ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

ಭಾರತದ ಈ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಯುವ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಕನಿಷ್ಕ್ ಚೌಹಾಣ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ಅವರು 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 35 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಭಾರತದ ಸ್ಕೋರ್ 250ರ ಗಡಿ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ 10 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 30 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರನ್‌ರೇಟ್‌ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದರು.

ಕೊನೆಯ ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಕ್‌ಗೆ, ಖಿಲನ್ ಪಟೇಲ್ (21*) ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ಎಂಟನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 5.1 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು, ಇದು ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್​ಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿತು.

ಪಾಕ್​ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು 33.3 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಖಿಲನ್ ಪಟೇಲ್ (3/35) ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ (3/21) ಪಾಕ್​ ರನ್​ ಓಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್​ ಹಾಕಿದರು.

