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ಅಂಡರ್​ 18 ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಹಾಕಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ಫೈನಲ್​ ತಲುಪಿದ ಭಾರತ!

8 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಪುರುಷರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಹಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫೈನಲ್​ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ
ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 6, 2026 at 10:07 AM IST

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ಭಾರತವು 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಪುರುಷರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಹಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಭಾರತದ ಯುವ ತಂಡವು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಐದು 5-3 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತ, ಕೊನೆಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿತು. ನಾಲ್ಕು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಶಿಶ್ ಥಾನಿ ಪೂರ್ಣಿ ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು.

ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಉತ್ತಮ ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದವು. ಆದರೆ ಭಾರತ 12ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದ ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಆಶಿಶ್ ಥಾನಿ ಪೂರ್ಣಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮೂಲಕ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.

ಎರಡನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸಿ 27ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅದೀಲ್ ಗಳಿಸಿದ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ ಮೂಲಕ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿತು. ಮೂರನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವು ಹೆಚ್ಚು ರೋಚಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. 35ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಅಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು, ಆದರೆ ಇದಾದ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫರ್ಹಾನ್ ಅಸ್ಲಾಮ್ ಗೋಲು ಕಲೆಹಾಕಿ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಲು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ, 42ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಉಜೈರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖುರೇಷಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ ಅನ್ನು ಗೋಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ 3-2 ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.

ಅಂತಿಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಲಿನಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಮರಳಿತು. 49ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆಶಿಶ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ ಪಡೆದು ಭಾರತವನ್ನು ಸಮಬಲಕ್ಕೆ ತಂದರು. ನಂತರ, ಭಾರತ ತನ್ನ ದಾಳಿಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿತು ಮತ್ತು 53ನೇ ಮತ್ತು 56ನೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಶಿಶ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್‌ಗಳನ್ನು ಗೋಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಭಾರತದ ಗೆಲುವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಆಶಿಶ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.

ಜಪಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಫೈನಲ್​ ಕದನ

ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿನ ಈ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತವು ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಇಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಆತಿಥೇಯ ಜಪಾನ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.

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IND VS PAK HOCKEY MATCH
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