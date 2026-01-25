ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಕಿವೀಸ್ ಧೂಳೀಪಟ; 10 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲೇ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
Published : January 25, 2026 at 10:28 PM IST
IND vs NZ 3rd T20I Highlight: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಗುವಾಹಟಿಯ ಬರ್ಸಪರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡವು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 3-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು ಮತ್ತು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಡೆವೊನ್ ಕಾನ್ವೇ (1) ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಮುಂದಿನ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ರಾಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ (4) ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ, ಆರನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ (12) ಅವರನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದರು.
ಇಲ್ಲಿಂದ ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ (48) ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಚಾಪ್ಮನ್ (32) ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು 54 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಈ ಇಬ್ಬರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಇಬ್ಬರ ಜೊತೆಯಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಿವೀಸ್ ತಂಡ ಕುಸಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ (14) ಅನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು.
ಕಿವೀಸ್ ನಾಯಕ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ (27) ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರನ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೂ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬುಮ್ರಾ ಇವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಿವೀಸ್ ಪಡೆ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 153 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಬುಮ್ರಾ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಮತ್ತು ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತರು.
ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ನೀಡಿದ್ದ 154 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಭಾರತ ಕೇವಲ 10 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪತು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 20 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 68 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಕೇವಲ 14 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 57 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಕೂಡ 13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 28 ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಆದರೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸಂಜು ಡಕೌಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಫ್ಲಾಪ್ ಆದರು.
