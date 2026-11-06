ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ
ಮೊಹಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಹಾಕಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ತಂಡವನ್ನು 4-1 ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಆರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
Published : November 6, 2026 at 10:08 AM IST
ಗುರುವಾರ ಮೊಹಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪುರುಷರ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತ, ಜಪಾನ್ ತಂಡವನ್ನು 4-1 ಅಂತರದ ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಸತತ ಮೂರನೇ (ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್) ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಆರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಭಾರತ ತಂಡ ಈ ಹಿಂದೆ 2011, 2016, 2018, 2023 ಮತ್ತು 2024ರಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು.
ಮೊದಲ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಭಾರತ ತಂಡ ಅದ್ಭುತ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ, ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ₹3 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಲಾ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
BACK-TO-BACK CHAMPIONS! INDIA DEFEND THEIR CROWN! 🇮🇳🏆 Team India are crowned champions of the Hero Asian Champions Trophy Punjab 2026 after a commanding 4-1 victory over Japan in the Final! The defending champions deliver when it matters most to retain their title on home soil! Their record-extending 6th ACT title! #HockeyIsBack #HACT2026 #SatSriAkalAsia #IndiaKaGame— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 5, 2026
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಭಾರತ: ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಜುಮಾಸಾ ಮಟ್ಸುಮೊಟೊ ಮೂರನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ ಮೂಲಕ ಜಪಾನ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದರು. ನಂತರ ಭಾರತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಟವಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ನಿಂದ ಶಿಲಾನಂದ್ ಲಾಕ್ರ (42ನೇ ನಿಮಿಷ), ಫೀಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ನಿಂದ ದಿಲ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ (48ನೇ ನಿಮಿಷ) ಮತ್ತು 53ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಜುಗ್ರಾಜ್, ವಿವೇಕ್ ಸಾಗರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ 54ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಗೋಲಿನಿಂದ ಭಾರತ 4 -1 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು. ಜಲಂಧರ್ನ ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ಸುರ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ರೌಂಡ್ - ರಾಬಿನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಈ ಹಿಂದೆ ಜಪಾನ್ ಅನ್ನು 4-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಜಪಾನ್ 39ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ ಗಳಿಸಿತು, ನಂತರ ತಂಡದ ಮೊತ್ತೊಬ್ಬ ಶೋಟಾ ಯಮಡಾ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವು ಭಾರತ ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿತು. ನಂತರ ಭಾರತೀಯರು ಜಪಾನಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿ 42ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಆದಿತ್ಯ ಅರ್ಜುನ್ ಲಾಲೇಜ್ ಅವರ ಪಾಸ್ನಿಂದ ರಿಬೌಂಡ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಲಾಕ್ರ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಸಮಗೊಳಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು 48ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ನೀಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ದಿಲ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್-ಹಿಟ್ ಮಾಡಿ ತಂಡದ ಮುನ್ನಡೆ ದ್ವಿಗುಣ ಗೊಳಿಸಿದರು.
ನಂತರ, ತಂಡದ ಆಟ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. 53ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಜುಗ್ರಾಜ್ ಭಾರತದ ಮೂರನೇ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ ಅನ್ನು ಗೋಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಭಾರತವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಲಾಕ್ರಾ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಜಪಾನಿನ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ನಂತರ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಬಲವಾದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮೂಲಕ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಯಲು ಕೇವಲ 12 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಮೊದಲು, ಜಪಾನ್ ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕನೇ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿತು, ಆದರೆ ನಾಯಕ ಫುಜಿಶಿಮಾ ಅವರ ಹೊಡೆತವು ನೆಟ್ನಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು.
PRESENTING THE UNBEATEN CHAMPIONS – TEAM INDIA! 🇮🇳🏆 Five wins in five league-stage matches, an unbeaten run through the tournament and a commanding 4-1 victory over Japan in the Final! The defending champions have conquered it all to retain their crown at the Hero Asian Champions Trophy Punjab 2026! 🔥🏑 UNBEATEN. UNSTOPPABLE. SIX TIME WINNERS NOW & A HAT-TRICK OF ACT TITLES. ❤️ #HockeyIsBack #HACT2026 #SatSriAkalAsia #IndiaKaGame— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 5, 2026
ಭಾರತ ತಂಡ
ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ XI: ಸೂರಜ್ ಕರ್ಕೇರಾ, ಜರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಸಿಂಗ್, ದಿಲ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ನೀಲಕಂಠ ಶರ್ಮಾ, ಜುಗ್ರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, ವಿವೇಕ್ ಸಾಗರ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಸುಖಜೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಸಂಜಯ್, ಶಿಲಾನಂದ್ ಲಾಕ್ರಾ
ಸಬ್ಗಳು: ಅಭಿಷೇಕ್, ಕೃಷ್ಣ ಬಹದ್ದೂರ್ ಪಾಠಕ್, ಆದಿತ್ಯ ಲಾಲಾಗೆ, ಅಮಿತ್ ರೋಹಿದಾಸ್, ಅಂಗದ್ ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಅಮನದೀಪ್ ಲಾಕ್ರಾ, ವಿಷ್ಣುಕಾಂತ್ ಸಿಂಗ್.
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