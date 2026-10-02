ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಹಾಕಿ: ಚೀನಾ ಮಣಿಸಿ 44 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಭಾರತದ ವನಿತೆಯರು; 2028ರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ನೇರ ಅರ್ಹತೆ
ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡವು ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 1982ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಜಯಿಸಿತ್ತು.
Published : October 2, 2026 at 6:30 PM IST
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾವನ್ನು 1-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ ಭಾರತ ತಂಡವು 44 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಜಯದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ವನಿತೆಯರು 2028ರ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ನೇರ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದರು.
ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಐಚಿ-ನಗೋಯಾ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡವು ಹಾಲಿ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ತಂಡವು ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕಕ್ಕಾಗಿ ಇದ್ದ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯಿತು.
ವಿಶ್ವ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ 8ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ, ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ 4ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಚೀನಾವನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಣಿಸಿತು. ಪಂದ್ಯದ 10ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ರೆಮ್ಸಿಯಾಮಿ ಗಳಿಸಿದ 'ಫೀಲ್ಡ್ ಗೋಲ್' ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು.
1982ರ ನಂತರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡವು ಪದಕ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅದೇ ವರ್ಷ ತಂಡವು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಪದಕದ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು.
76ಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಪದಕಗಳ ಸಾಧನೆ: ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಐಚಿ-ನಗೋಯಾ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆದ್ದಿರುವ ಪದಕಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ 76ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ (ಇದರಲ್ಲಿ 16 ಚಿನ್ನ, 25 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 35 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳು ಸೇರಿವೆ).
ಈ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಯಶಸ್ಸು ತಂದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಗೆಲುವಿನ ಮೂಲಕ ತಂಡವು 2028ರ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನೇರ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
2020ರ ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, 2024ರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡಕ್ಕೆ, ಈ ಸಾಧನೆಯು ದೊಡ್ಡ ಮೇಲುಗೈ ಆಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಸಾಧನೆಯೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ದೀಪಿಕಾ 21 ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ತಂಡದ ಸಹ ಆಟಗಾರ್ತಿ ನವನೀತ್ ಕೌರ್ 10 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರೆ, ಚೀನಾದ ಜಿಯಾಕಿ ಝಾಂಗ್ ಒಂಬತ್ತು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.
ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡವು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆದಿದೆ.
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