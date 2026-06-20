FIH Womens Nations Cup: ಚಿಲಿ ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಭಾರತ!
ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡವು ಎಫ್ಐಎಚ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
Published : June 20, 2026 at 5:08 PM IST
ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡವು 2025-26ರ ಎಫ್ಐಎಚ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿಲಿಯನ್ನು 6-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ. ಸತತ ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವನಿತೆಯರು ಆರು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರಲ್ಲದೇ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಭಾರತವು ಈಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ 6-0 ಅಂತರದ ಗೆಲುವು: ಆಕ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ನವನೀತ್ ಕೌರ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಗೆಲುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪಂದ್ಯದ 6 ಮತ್ತು 13 ನೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನವನೀತ್ ಕೌರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ದೀಪಿಕಾ 14 ಮತ್ತು 18 ನೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಭಾರತದ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು 4-0 ಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೊದಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ಚಿಲಿ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು.
𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐈𝐍𝐃𝐈𝐀, 𝐓𝐇𝐄 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐈𝐒𝐓! 🇮🇳🏆— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 20, 2026
A commanding 6-0 win from the Women in Blue sees India book their 𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐅𝐈𝐇 𝐇𝐨𝐜𝐤𝐞𝐲 𝐖𝐨𝐦𝐞𝐧’𝐬 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐂𝐮𝐩 𝐍𝐞𝐰 𝐙𝐞𝐚𝐥𝐚𝐧𝐝 𝟐𝟎𝟐𝟓–𝟐𝟔.🔥💙
One step away from… pic.twitter.com/cRlYNf386Q
ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತದ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿತು. ನೇಹಾ 32ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ 5-0 ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರುತುಜಾ ದಾದಾಸೊ ಪಿಸಾಲ್ 39ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಭಾರತ 6-0 ಅಂತರದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರು.
ಈ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತವು 2026 ರ ಹಾಕಿ ನೇಷನ್ಸ್ ಕಪ್ನ ಫೈನಲ್ಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡವು ಈಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಾದ್ಯಂತ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿನ ಈ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯವು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದೆಡೆ, ತಂಡವು ಫೈನಲ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು, ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಏಕಪಕ್ಷೀಯ 6-0 ಗೆಲುವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಿತು. ಇದೀಗ ಭಾನುವಾರ (ನಾಳೆ) ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ": ರೆಫರಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ದೂರು!!