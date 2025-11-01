ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಲಿವೆ ಭಾರತ-ಪಾಕ್; ಪಂದ್ಯ ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?
ಈ ತಿಂಗಳು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಲಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Ind vs Pak Upcoming cricket Match: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 17ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತೆ ಇದೆ. ಸರಣಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 9ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಈ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.
ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ಟ್ರೋಫಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಮುಗಿದು 1 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಟ್ರೋಫಿ ಸಿಗದೆ ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದೀಗ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ದೊರೆತಿದೆ.
ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಗೊಂಡಿದೆ. ಹೌದು, ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ "ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್" ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 8 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ A ತಂಡಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳ ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನವೆಂಬರ್ 14 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಘೋಷಿಸಿದ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವು ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ದೋಹಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎ ಮತ್ತು ಓಮನ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವು ನವೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಯುಎಇ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಎರಡೂ ಗುಂಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವುದಾದರೇ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಓಮನ್ ಸಹ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ತಂಡವನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಭಾಗಿ: ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಒಟ್ಟು 8 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ 5 ತಂಡಗಳು (ಭಾರತ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ) ಟೆಸ್ಟ್, ಏಕದಿನ, ಟಿ20 ಆಡುವ ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವು ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಗುಂಪುಗಳ ಅಗ್ರ-2 ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ನವೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ನವೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.
ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನ ಭಾರತ ಎ ತಂಡದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ:
ಭಾರತ ಎ vs ಯುಎಇ - ನವೆಂಬರ್ 14 (ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ)
ಭಾರತ A vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ A - ನವೆಂಬರ್ 16 (ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ)
ಭಾರತ A vs ಓಮನ್ - 18ನೇ ನವೆಂಬರ್ (ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ)
