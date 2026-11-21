IND vs NZ Day 3: 2 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗಿಲ್ ಶತಕ ವಂಚಿತ; ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದತ್ತ ಭಾರತ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮೂರನೇ ದಿನದಾಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡ 118 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
Published : November 21, 2026 at 12:22 PM IST
IND vs NZ 1st Test Highlights: ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನ ಬೇಸಿನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮೂರನೇ ದಿನದಾಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದಿನದಾಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ, ಭಾರತ ತಂಡವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 486 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ, ಇದರೊಂದಿಗೆ 118 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ದಿನದ ಆಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ 55 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯರಾಗುಳಿದಿದ್ದು ನೈಟ್ ವಾಚ್ಮನ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್ ಇನ್ನು ಖಾತೆ ತೆರಿಯದೆ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರನೇ ದಿನದ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು, ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಶತಕದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 80ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅರ್ಧಶತಕ ತಲುಪಿದರು, ಆದರೆ ರಾಹುಲ್ ಕೂಡ ಶತಕದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು.
KL Rahul brings up his 1️⃣3️⃣th Test century with effortless poise! 🫡 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 1st Test Day 3, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND https://t.co/DFjoY1c4En— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 21, 2026
ಎರಡನೇ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ 105ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ
ಮೂರನೇ ದಿನದ ಆಟದ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಟ್ಟು 105 ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ 80 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ನಾಯಕ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.
ಗಿಲ್ ಶತಕ ವಂಚಿತ, ಪಂತ್ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್
ಮೂರನೇ ದಿನದ ಅಂತಿಮ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆದು 100ರನ್ ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ 136 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು, ನಾಯಕ ಗಿಲ್ ದಿನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು 98ರನ್ಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದಂದು ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತವೆ, ಅವರು ಮೂರನೇ ದಿನದ ಅಂತಿಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ 55ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
OUT OR NOT OUT? 👀 Time to put on the umpire's hat! What's your verdict? 🫵 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 1st Test Day 3, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND https://t.co/9nfUM1vraT— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 21, 2026
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 368 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಹೆನ್ರಿ ನಿಕೋಲಸ್ 175 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ಇವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 21 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಇದಲ್ಲದೆ ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಸಹ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಗಣನೀಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು 216 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 14 ಬೌಂಡರಿ ಸಹಾಯದಿಂದ 118 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 20 ರನ್ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಪರ ಬುಮ್ರಾ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು.
ತಂಡಗಳು - ಭಾರತ: ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (ನಾಯಕ), ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್, ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್, ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್: ಟಾಮ್ ಲ್ಯಾಥಮ್ (ನಾಯಕ), ಡೆವೊನ್ ಕಾನ್ವೇ, ಹೆನ್ರಿ ನಿಕೋಲ್ಸ್, ರಾಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ, ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್, ಟಾಮ್ ಬ್ಲಂಡೆಲ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್, ನಾಥನ್ ಸ್ಮಿತ್, ಕೈಲ್ ಜೇಮಿಸನ್, ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ, ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ.
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