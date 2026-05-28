ಭಾರತ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿ ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ. ಇದರ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೆಳಗಿದೆ .
Published : May 28, 2026 at 3:54 PM IST
ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಗುರುವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ತನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಈ ಸರಣಿ ಮಹತ್ವದಾಗಿದೆ.
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಭಾರತದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಮಿಶ್ರವಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂಡವು 5-0 ಅಂತರದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ ತಂಡವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು 2-1 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒತ್ತಡದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಈ ಗೆಲುವು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಬೌಲರ್ಗಳ ಶಿಸ್ತಿನ ದಾಳಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತ 1-4 ಅಂತರದಿಂದ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೂ ಮೊದಲು ಭಾರತದ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದವು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಕೊರತೆ, ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕವು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಲು ವಿಫಲ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. ಸರಣಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಭಾರತ ತಂಡವು ಲಯ ತಪ್ಪಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.
ಇದೀಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಸರಣಿಯು ಜೂನ್ 14 ರಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿರುವ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಭಾರತ ತಂಡ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುವರ್ಣವಕಾಶ ಆಗಿರಲಿದೆ. ರೇಣುಕಾ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್, ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್ ಮತ್ತು ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಯುವ ಆಟಗಾರ್ತಿ ನಂದಿನಿ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು, ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದ ರಾಧಾ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಯಸ್ತಿಕಾ ಭಾಟಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್ ದಾಖಲೆ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 35 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 24 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ಭಾರತ 11 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಜುಲೈ 2025ರಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು ಆಗ ಭಾರತ ತಂಡವು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಹಿಳಾ T20I ಸರಣಿಯನ್ನು 3-2 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ vs ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ T20 ಸರಣಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಮೇ 28, ಗುರುವಾರ : ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ vs ಭಾರತ ಮೊದಲ ಟಿ20 - ರಾತ್ರಿ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ
ಮೇ 30, ಶನಿವಾರ : ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ vs ಭಾರತ 2ನೇ ಟಿ20 - ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ
ಜೂನ್ 2, ಮಂಗಳವಾರ: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ vs ಭಾರತ 3ನೇ ಟಿ20 - ರಾತ್ರಿ 11ಕ್ಕೆ
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ vs ಭಾರತ ಸರಣಿ ನೇರಪ್ರಸಾರ ಎಲ್ಲಿ
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ T20 ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಸರಣಿಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವು SonyLIV ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ 1 ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ.
ತಂಡಗಳು - ಭಾರತ: ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (ನಾಯಕಿ), ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ (ಉಪನಾಯಕಿ), ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ, ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್, ಭಾರತಿ ಫುಲ್ಮಾಲಿ, ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ರಿಚಾ ಘೋಷ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಶ್ರೀ ಚರಣಿ, ಯಸ್ತಿಕಾ ಭಾಟಿಯಾ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ನಂದಿನಿ ಶರ್ಮಾ, ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ, ರೇಣುಕಾ ಸಿಂಗ್, ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್, ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ್, ರಾಧಾ ಯಾದವ್.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ: ಎಂ ಆರ್ಲಾಟ್, ಟ್ಯಾಮಿ ಬ್ಯೂಮಾಂಟ್, ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್, ಆಲಿಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೆ, ಚಾರ್ಲಿ ಡೀನ್, ಸೋಫಿಯಾ ಡಂಕ್ಲಿ, ಸೋಫಿ ಎಕ್ಲೆಸ್ಟೋನ್, ಲಾರೆನ್ ಫೈಲರ್, ಆಮಿ ಜೋನ್ಸ್, ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್-ಬ್ರಂಟ್, ಪೈಜ್ ಸ್ಕೋಫೀಲ್ಡ್, ಲಿನ್ಸೆ ಸ್ಮಿತ್, ಡ್ಯಾನಿ ವ್ಯಾಟ್-ಹಾಡ್ಜ್, ಇಸ್ಸಿ ವಾಂಗ್.
