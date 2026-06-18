ETV Bharat / sports

ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​!; ಸತತ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಘಾತ!!

ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್​ ಆಲ್​ರೌಂಡರ್​ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ್​
ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ್​ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 18, 2026 at 5:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

2026ರ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬುಧವಾರ, ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ 209 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ, ಇಬ್ಬರು ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳಾದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಭಾರತ 210 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತಂಡವು 114 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ ಪಂದ್ಯ ಸೋಲು ಕಂಡಿತು.

ಶ್ರೇಯಾಂಕಗೆ ಗಾಯ: ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ್ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಆರನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದಾಗ ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ, ಫೋಬೆ ಮೊಲ್ಕೆನ್‌ಬೋರ್ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆದರು, ನಂತರ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಸ್ವತಃ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆಯಲು ಓಡಿಹೋದರು. ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಚೆಂಡನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಪಾದ ತಿರುವಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ನರಳಾಡಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಫಿಸಿಯೋ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದರು, ಗಾಯ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಶ್ರೇಯಂಕಾ ಅವರನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಓವರ್‌ನ ಉಳಿದ ಐದು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಶ್ರೇಯಂಕಾ ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಬಿಸಿಸಿಐ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?; ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, "ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾದದ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡ ಇದುವರೆಗಿನ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು, ಗ್ರೂಪ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು 64 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ ಭಾರತ ತಂಡ, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 95 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಗಾಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, 16 ತಿಂಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯ ನಂತರ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ವಾಪಸ್​ ಆಗಿದ್ದರು. ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಮುರಿತದಿಂದ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2024ರ ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೇಳೆಗೆ ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡರು, ನಂತರ ಅವರ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತದಿಂದ ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಕ್ರೀಡೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರ 2025ರ ಸಂಪೂರ್ಣ WPL ಋತುವನ್ನು ಸಹ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಯಾವ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ಗಳಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಗಿಲ್​-ಕಿಶನ್​!!

TAGGED:

SHREYANKA PATIL
SHREYANKA PATIL INJURY UPDATE
ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್
TEAM INDIA
WOMENS T20 WORLD CUP

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.