ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ!
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ 124 ರನ್ಗಳ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದೆ.
Published : October 1, 2026 at 5:12 PM IST
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನಷ್ಟೇ ಆಡಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪಂದ್ಯವಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್-ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಭಾರತ ಮಳೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ, ಸೆಮಿ-ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ 124 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದೆ.
ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಭಾರತ
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಭಾರತವು ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ 100 ರನ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಇದು 11ನೇ ಬಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಐಸಿಸಿ (ICC) ಯ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯ ತಂಡವು ಇಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ (10) ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (9) ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿವೆ.
October 1, 2026
ಇನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ 124 ರನ್ಗಳ ಗೆಲುವು ಸ್ವತಃ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಪುರುಷರ ಟಿ20 ಸೆಮಿ-ಫೈನಲ್ ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದ ಗೆಲುವಿನ ತನ್ನದೇ ಆದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಭಾರತ ತಂಡವು ಮುರಿಯಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಕಿವೀಸ್ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್) ತಂಡವನ್ನು 96 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತ್ತು.
ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಹೀನಾಯ ಸೋಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2019ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 134 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋತಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 45 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ತಂಡಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. 2019ರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 45 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕುಸಿದಿತ್ತು.
ಐಸಿಸಿಯ ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಐದು 'ಡಕ್'ಗಳನ್ನು (ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಆಗುವುದು) ದಾಖಲಿಸಿತು. ಗಮನಾರ್ಹವೆಂದರೆ, ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಮಾತ್ರ ಎರಡಂಕಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಹೀಗಿತ್ತು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ಕೊರೋಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 169 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ತಂಡದ ಪರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತಯ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ವೈಭವ್ 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 38 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರೆ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 46 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 80 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಲುಪಿತು.
ನಂತರ ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಭಾರತದ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಲಂಕಾ ಪಡೆ 10 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 45 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು. ನುವಾನಿದು ಫರ್ನಾಂಡೊ ಮಾತ್ರ 15 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಹೈಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.
Need a strong start? Trust Jasprit Bumrah to deliver 🫡— BCCI (@BCCI) October 1, 2026
What an opening over that was! 👌
Updates ▶️ https://t.co/DjHV9q6htT#TeamIndia | #AsianGames | @Jaspritbumrah93 pic.twitter.com/tWkamyIfhI
ಭಾರತ ಪರ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೆಲ್ 3, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ 2 ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
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