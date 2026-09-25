ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 162 ರನ್ಗಳ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಭಾರತ
ಭಾರತ ಎ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಅನಧಿಕೃತ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ತಂಡವನ್ನು 162 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತು.
Published : September 25, 2026 at 4:20 PM IST
ಭಾರತ ಎ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಅನಧಿಕೃತ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ತಂಡವನ್ನು 162 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 363 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ತಂಡವು 200 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತವು ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಭಾರತ ತಂಡ, ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 334 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿತು. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಕುಮಾರ್ ಕುಶಾಗ್ರ 113 ರನ್ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಶತಕದೊಂದಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ 57 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ತನುಷ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕೂಡ 69 ರನ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು ಕೇವಲ 171 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಭಾರತವು 163 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು.
INDIA A BEAT AUSTRALIA A BY 162 RUNS. 🔥 pic.twitter.com/Ndg1B4depC— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 25, 2026
ಇದಾದ ನಂತರ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 199 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದೇವದತ್ತ ಪಡಿಕಲ್ 59 ರನ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರೆ, ಕುಮಾರ್ ಕುಶಾಗ್ರ 46 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಗೆಲುವಿಗೆ ಭಾರತ 363 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿತು. ಇದನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು 200 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ 162 ರನ್ಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ಪರ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫರ್ಗಸ್ ಓ'ನೀಲ್ 52 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 47 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಾಥನ್ ಮೆಕ್ಸ್ವೀನಿ 75 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 35 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಜೇಸನ್ ಸಂಘ 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 26 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತ್ವರಿತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರೆ, ಟಾಡ್ ಮರ್ಫಿ 17 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಭಾರತ ಪರ ತುಷಾರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಮುಲ್ಲಾನಿ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಕರ್ಷಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ತಲಾ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು, ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್ ಮತ್ತು ತನುಷ್ ಕೋಟಿಯನ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಶಮ್ಸ್ ಮುಲ್ಲಾನಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಎರಡೂ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ಮುಲ್ಲಾನಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ತುಷಾರ್ ಮತ್ತು ತನುಷ್ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಅನ್ಸುಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡರು. ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29 ರಿಂದ ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಭಾರತ ತಂಡ: ಅಮನ್ ಮೊಖಾಡೆ, ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ (ನಾ), ಶೇಕ್ ರಶೀದ್, ಯಶ್ ರಾಥೋಡ್, ಕುಮಾರ್ ಕುಶಾಗ್ರಾ (ವಿ.ಕೀ), ತನುಷ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಶಮ್ಸ್ ಮುಲಾನಿ, ಅಂಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್, ತುಷಾರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ: ಸ್ಯಾಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಸ್, ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್ ಕೆಲ್ಲವೇ, ನಾಥನ್ ಮೆಕ್ಸ್ವೀನಿ, ಪೀಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕಾಂಬ್ (ನಾಯಕ), ಜೇಸನ್ ಸಂಘ, ಜೋಶ್ ಫಿಲಿಪ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಲಿಯಾಮ್ ಸ್ಕಾಟ್, ಫರ್ಗುಸ್ ಓ'ನೀಲ್, ಟಾಡ್ ಮರ್ಫಿ, ಕೋರಿ ರೋಚಿಸಿಯೋಲಿ, ಬ್ರೆಂಡನ್ ಡಾಗೆಟ್.
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