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ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಘಾತ​: ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಲಂಕಾಗೆ 10ರನ್​ ನೀಡಿದ ಅಂಪೈರ್!​

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 265 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದೆ.

ಭಾರತ ಎ ತಂಡ
ಭಾರತ ಎ ತಂಡ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 15, 2026 at 3:48 PM IST

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ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎ ತಂಡ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ ತಂಡಕ್ಕೆ 266 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 49.2 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 265 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.

ಸೂರ್ಯಾಂಶು ಶೆಡ್ಗೆ (72) ಮತ್ತು ವಿಪ್ರಜ್ ನಿಗಮ್ (51) ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಆಡದೇ 10/0 ರನ್​ಗಳೊಂದಿಗೆ ಚೇಸಿಂಗ್​ ಆರಂಭಿಸಿತು ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿತು. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (14 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 21 ರನ್​, 3 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್‌ನೊಂದಿಗೆ) ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡುವಾಗ ವೈಭವ್ ಔಟಾದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಪ್ರಭ್ಸಿಮ್ರನ್ (11) ಕೂಡ ಔಟಾದರು. ನಂತರ ನಾಯಕ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ (23) ಮತ್ತು ಉಪನಾಯಕ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ (37) ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 52 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರತವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಇಬ್ಬರು, ಆಯುಷ್ ಬಡೋನಿ (15) ಮತ್ತು ನಿಶಾಂತ್ ಸಿಂಧು (6) ಅವರ ವಿಕೆಟ್​ನೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತವು 143 ರನ್​ಗಳಿಗೆ 7 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಅನುಕುಲ್ ರಾಯ್ (8) ಕೂಡ ಬೇಗನೆ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ವೇಳೆ ಸೂರ್ಯಾಂಶ್ ಶೆಡ್ಗೆ ಮತ್ತು ವಿಪ್ರಜ್ ನಿಗಮ್​ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದರು.

ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಂಶ್ ಜೊತೆಗೂಡಿದ ವಿಪ್ರಜ್ ನಿಗಮ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಡಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು 15 ಓವರ್‌ಗಳ ವರೆಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು, ಎಂಟನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಶತಕದ (104 ರನ್) ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಪ್ರಜ್ ರನ್-ಔಟ್ ಮೂಲಕ ಔಟಾದರು. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬೌಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಶಿರಾಜ್ ತಲಾ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಸಹನ್, ಮುತ್ತುಲನ್ ಮತ್ತು ವನುಜಾ ಸಹನ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು.

ಮೂರು ಪೆನಾಲ್ಟಿಗಳು: ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪೆನಾಲ್ಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ನೀಡಲಾಯ್ತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತನ್ನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲೇ 10 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಭಾರತಕ್ಕೂ ಐದು ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿಪ್ರಜ್ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪಿಚ್‌ನ "ಡೇಂಜರ್​ ಝೋನ್​ನಲ್ಲಿ" ಓಡಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸ್ಟಂಪ್‌ಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್‌ನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ಗೆ ಚೆಂಡು ಬಡಿದ ಕಾರಣ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು.

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TAGGED:

INDA VS SLA PENALTY RUNS
TRI NATION SERIES
CRICKET PENALTY RUNS
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