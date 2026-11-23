ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲಿಗೆ ಇದೇ ಕಾರಣ ಎಂದ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ
ಎಸಿಸಿ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎ ತಂಡ ಪಾಕ್ ಎ ವಿರುದ್ಧ 48 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.
Published : November 23, 2026 at 9:47 AM IST
IND vs PAK Result: ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಎಸಿಸಿ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ 2026 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎ ತಂಡ ಭಾರತ ಎ ತಂಡವನ್ನು 48 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತು. ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಶತಕದೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚಿದರೂ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗುಂಪು ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎ ತಂಡ 49.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 313 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಶಮಲ್ ಹುಸೇನ್ ಮಾಜ್ ಸದಾಕತ್ ಜೊತೆ 66 ರನ್ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಹುಸೇನ್ 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಬೌಂಡರಿ ಸೇರಿದಂತೆ 33 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ನಂತರ ತಂಡವು 67 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ ರೋಹೆಲ್ ನಜೀರ್ (0) ಡಕೌಟ್ ಆದರು.
ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಸನ್ ನವಾಜ್ (79) ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಮಾಜ್ ಸದಾಕತ್ (59) ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 54 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು, ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ (28) ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 65 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಫರ್ಹಾನ್ ಯೂಸುಫ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಐದನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 44 ರನ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ಐದನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು 230ಕ್ಕೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು, ನಂತರ ಫರ್ಹಾನ್ ಯೂಸುಫ್ ತಂಡವನ್ನು 300 ದಾಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ಯೂಸುಫ್ 48 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಬೌಂಡರಿ ಸೇರಿದಂತೆ 56 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಭಾರತದ ಪರ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್, ಸೂರ್ಯಾಂಶ್ ಶೆಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ವಿಪ್ರರಾಜ್ ನಿಗಮ್ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಆಯುಷ್ ಬದೋನಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು.
A 48-run defeat for India A in our second match of the campaign. The focus shifts to the contest against UAE. Scorecard ▶️ https://t.co/BivgtrsAFB #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup https://t.co/XLcetfkeqN— BCCI (@BCCI) November 22, 2026
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡ 49.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 265 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 25 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ವೈಭವ್ 13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೌಂಡರಿ ಸೇರಿದಂತೆ 11 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ಆಯುಷ್ ಬದೋನಿ (0) ಡಕೌಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾಯಕ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು.
ತಿಲಕ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 67 ರನ್ ಸೇರಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು 93 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿಸಿದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 70 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ತಂಡವು ಸರಣಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಭಾರತವು 25.3 ಓವರ್ಗಳ ನಂತರ 129 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆರನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು ಇಲ್ಲಿಂದ ತಂಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು.
ನಂತರ ತಿಲಕ್, ಶಹಬಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ 108 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 112 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶಹಬಾಜ್ (56) ಔಟಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಭರವಸೆಗಳು ಹುಸಿಯಾದವು. ತಿಲಕ್ 149 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಏಳು ಬೌಂಡರಿ ಸೇರಿದಂತೆ 100 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಔಟಾದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ, ಅಲಿ ರಜಾ ಮತ್ತು ಹಸನ್ ನವಾಜ್ ತಲಾ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೋಲಿಗೆ ನಾಯಕ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರೂ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ರನ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಶಹಬಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಶಹಬಾಜ್ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದರೆ, ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಟ ಆರಂಭಿಸಿದ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಹಬಾಜ್ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ನಾವು ವೇಗವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಶಹಬಾಜ್ ಔಟಾದರು. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಓವರ್ಗಳು ಆಡಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಬಹುದಿತ್ತು" ಎಂದು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಹೇಳಿದರು.
ತಂಡಗಳು - ಭಾರತ ಎ ತಂಡ: ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಆಯುಷ್ ಬದೋನಿ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ (ನಾಯಕ), ಕುಮಾರ್ ಕುಶಾಗ್ರಾ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ಸೂರ್ಯಾಂಶ್ ಶೆಡ್ಜ್, ಶಹಬಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್, ವಿಪ್ರಜ್ ನಿಗಮ್, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎ ತಂಡ: ಶಮಿಲ್ ಹುಸೇನ್, ಮಾಜ್ ಸದಾಕತ್, ರೋಹೆಲ್ ನಜೀರ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಹಸನ್ ನವಾಜ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ (ನಾಯಕ), ಫರ್ಹಾನ್ ಯೂಸುಫ್, ಸಾದ್ ಮಸೂದ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಮ್ರಾನ್ ರಾಂಧವಾ, ಅಹ್ಮದ್ ದಾನಿಯಾಲ್, ಸುಫ್ಯಾನ್ ಮೋಕಿಮ್, ಅಲಿ ರಜಾ.
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