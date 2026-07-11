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ಭಾರತ - ನೇಪಾಳ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ!!

ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಗಾಗಿ ನೇಪಾಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಮಂಡಳಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ನೇಪಾಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡ
ನೇಪಾಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡ (Getty Image)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 11, 2026 at 2:55 PM IST

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ಈ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ, ನೇಪಾಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ (CAN) ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ, ಭಾರತ A ತಂಡವು ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ T20 ಸರಣಿಗಾಗಿ ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಸರಣಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಹ​ ಮಂಡಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ನೇಪಾಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ (CAN) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚತುರ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಚಂದ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪರಾಸ್ ಖಡ್ಕಾ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವ್ಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ ನಡುವಿನ ಸಭೆಯ ನಂತರ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಯ ಕುರಿತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕೀರ್ತಿಪುರದ ತ್ರಿಭುವನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ TU ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮೂರು T20 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಭಾರತ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ನಂತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಎರಡನೇ ಟಿ20ಐ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ಮೂರನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತ ಎ ತಂಡವು ಪ್ರಮುಖ ಐಪಿಎಲ್ ತಾರೆಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದ ಹಿರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಿದ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವಾಗಲಿದೆ. ನೇಪಾಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.

ಹಿಂದಿನ ಎರಡೂ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಳಿಗೆ ನೇಪಾಳ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. 2024ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ 2026 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ತಂಡ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ಇದೇ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 4 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು.

ನೇಪಾಳ ದಾಖಲೆ: ನೇಪಾಳ ತಂಡ ತನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೋರ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ತಂಡವಾಗಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಮಂಗೋಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 314 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್​ ಆಟಗಾರ ಕುಶಾಲ್​ ಮಲ್ಲ 34 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದು ಇದು ಟಿ20ಐ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಶತಕವಾಗಿದೆ. ನೇಪಾಳದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ದಿಪೇಂದರ್​ ಸಿಂಗ್​ 9 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸಹಾಯ: ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನ, ನೇಪಾಳ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ನಡೆಸಿತು. 2024ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಮುನ್ನ ತಂಡವು ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಬರೋಡಾ ದೇಶೀಯ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿತು ನಂತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಲೀಗ್ 2 ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್‌ಗೆ ಮರಳಿತ್ತು.

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