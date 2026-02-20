ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಭಾರತ
ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 'ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್' ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎ ತಂಡ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
Published : February 20, 2026 at 12:06 PM IST
INDA vs SLA: ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 'ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್' 2026 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ 'ಎ' ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ಓಟ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಾಯಕಿ ರಾಧಾ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ವೃಂದಾ ದಿನೇಶ್ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಾಯಕಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಸಂಜೀವನಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ತಂಡ 19.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 118 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ಲಂಕಾ ಪರ ಸಂಜನಾ ಕವಿಂದಿ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 31 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಶಶಿನಿ ಗಿಮ್ಹಾನಿ ಕೂಡ 17 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 22 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇವರನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರು 20ರ ಗಡಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
𝐅𝐥𝐚𝐰𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐚𝐥𝐥 𝐭𝐨𝐮𝐫𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭 ⭐— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) February 20, 2026
Now, one last job to finish 🏆#DPWorldWomensAsiaCupRisingStars2026 #ACC pic.twitter.com/YLMacxPMAr
ಭಾರತದ ನಾಯಕಿ ರಾಧಾ ಯಾದವ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು 3.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 19 ರನ್ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇದಲ್ಲದೇ ಪ್ರೇಮಾ ರಾವತ್ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 9 ರನ್ ನೀಡಿ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದರೇ, ತನುಜಾ ಕನ್ವರ್ ಕೂಡ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಚೇಸಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿ ಭಾರತ 119 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿತು. ಕೇವಲ 13.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿತು. ವೃಂದಾ ದಿನೇಶ್ ಅವರ ವೇಗದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಭಾರತದ ಗೆಲುವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿತು. ದಿನೇಶ್ 20 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 42 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಇದಲ್ಲದೇ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 27 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ನಾಯಕಿ ರಾಧಾ ಯಾದವ್ ಕೂಡ 31 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
🚨 INDIA INTO THE FINAL OF THIS RISING WOMEN'S ASIA CUP 2026 🚨— Tanuj (@ImTanujSingh) February 20, 2026
- Captain Radha Yadav & Co are coming for the Trophy! 🇮🇳 pic.twitter.com/tXXq7NyFMB
ಇಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ತಂಡ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ.
ತಂಡಗಳು - ಭಾರತ: ವೃಂದಾ ದಿನೇಶ್, ನಂದಿನಿ ಕಶ್ಯಪ್, ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ, ತೇಜಲ್ ಹಸಬ್ನಿಸ್, ರಾಧಾ ಯಾದವ್ (ನಾಯಕಿ), ಮಮತಾ ಮಡಿವಾಳ (ವಿ.ಕೀ), ತನುಜಾ ಕನ್ವರ್, ಪ್ರೇಮಾ ರಾವತ್, ಮಿನ್ನು ಮಣಿ, ಸೈಮಾ ಠಾಕೋರ್, ಜಿಂತಿಮಣಿ ಕಲಿತಾ, ದೀಯಾ ಯಾದವ್, ಸೋನಿಯಾ ಮೆಂಧಿಯಾ, ಹುಮೈರಾ ಕಾಜಿ, ನಂದಿನಿ ಶರ್ಮಾ.
A complete all-round performance powers India into the Grand Finale of the #DPWorldWomensAsiaCupRisingStars2026 🇮🇳#INDWvSLW #ACC pic.twitter.com/5dY0r30MlD— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) February 20, 2026
ಶ್ರೀಲಂಕಾ: ಸಂಜನಾ ಕವಿಂದಿ, ಅನುಷ್ಕಾ ಸಂಜೀವನಿ (ನಾಯಕಿ/ ವಿ.ಕೀ), ಹನ್ಸಿಮಾ ಕರುಣಾರತ್ನ, ಸಚಿನಿ ನಿಸಂಸಲಾ, ಅಮ ಕಾಂಚನಾ, ಶಯಾನಿ ಸೇನಾರತ್ನ, ಶಶಿನಿ ಗಿಮ್ಹಾನಿ, ಲಿಹಿನಿ ಅಪ್ಸರಾ, ಮಲ್ಶಾ ಶೆಹಾನಿ, ಸತ್ಯ ಸಂದೀಪನಿ, ಯಾಸನ್ತಿ ನಿಮಾನ್ತಿಕಾ, ಮಿಥಾಲಿ ಬಂಡಾರ, ವಿಟಿನಿ ಚಂಡಿಮಾ ಡಿ ಅಲ್ವಿಸ್, ಚೇತನ ವಿಮುಕ್ತಿ, ನೇತ್ಮಿ ಸೇನಾರತ್ನ, ರಶ್ಮಿ ಸಿಲ್ವಾ.