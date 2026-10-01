IND vs WI ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ; ಧೋನಿ, ಗೇಲ್, ಸಚಿನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಧೂಳೀಪಟ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : October 1, 2026 at 10:32 AM IST
ಬುಧವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡವು 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ 405 ರನ್ಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಭಾರತ 43.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 406 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 2-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸತತ 14ನೇ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಹಲವು ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಗಿಲ್
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅಜೇಯ 223 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದರು ಮತ್ತು ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದ್ವಿಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ನಾಯಕರಾದರು ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನಂತರ ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದ್ವಿಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರರಾದರು. ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಎರಡರಲ್ಲೂ ದ್ವಿಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ನಾಯಕ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2022 ರಿಂದ ಏಕದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ 10 ಬಾರಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಒಂಬತ್ತು ಬಾರಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ 264 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಟಿನ್ ಗುಪ್ಟಿಲ್ ಅವರ 237 ನಂತರ ಗಿಲ್ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಮೂರನೇ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.
3 ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಸೋತಿದ್ದು ಇದೆ ಮೊದಲು
ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ತಂಡವೊಂದರ ಪರವಾಗಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ತಂಡ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು ಇದೆ ಮೊದಲಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 10 ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ತಂಡ ವೊಂದರ ಪರ ಮೂವರು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆ ತಂಡಗಳು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವು ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಸತತ 14ನೇ ಪಂದ್ಯ ಸೋತು ಸರಣಿಯನ್ನು ಸಹ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಸತತ 12 ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಸೋತಿರುವ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್
ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ, ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 800 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 2006 ರಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 872 ರನ್ ಗಳಿಸಲಾಯಿತು. 2009 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 825 ರನ್ ದಾಖಲಾದವು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 811 ರನ್ ಗಳಿಸಲಾಯಿತು. 2019 ರಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 807 ರನ್ ಗಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಯಶಸ್ವಿ ರನ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 436 ರನ್ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈಗ 406 ರನ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ 9ನೇ ಬಾರಿಗೆ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್
ಭಾರತವು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಇದು ಒಂಬತ್ತನೆ ಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಎಂಟು ಬಾರಿ 400 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಏಳು ಬಾರಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಈ ತಂಡ ಕೇವಲ ಮೂರು ಬಾರಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 400 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.
ಧೋನಿ, ಗೇಲ್, ಸಚಿನ್ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್!
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಅವರು ಚೇಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ಗಳಿಸಿ, ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಅವರ 201 ರನ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ 2005ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ರನ್ ಚೇಸ್ ವೇಳೆ ಧೋನಿ ಅಜೇಯ 183 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಮೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗಿಲ್ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ದ್ವಿಶತಕ ಸಹ ಗಳಿಸಿ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರ 126 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಕೂಡ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು, ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 12,000 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 12,000 ರನ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದರು ಮತ್ತು ಎಸೆತಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು.
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