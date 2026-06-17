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ಇಂದು ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ ಭಾರತ! ನೇರ ಪ್ರಸಾರ, ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡ, ಸಮಯದ ಮಾಹಿತಿ

ಇಂದು ಒಂದೇ ದಿನ ಭಾರತ ತಂಡ ಮೂರು ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಗಳು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿವೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿವೆ.

ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ, ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಶ್ರೇಯಾಂಕ
ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ, ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಶ್ರೇಯಾಂಕ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 17, 2026 at 9:40 AM IST

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ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂದು ಒಂದೇ ದಿನ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎ vs ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಎ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆದರೇ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಸಂಜೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್​ ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಲಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳು ಒಂದೇ ದಿನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪ್ರಿಯರು ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ಎ vs ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಎ: ಈ ಪಂದ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯಾಗಿದ್ದು ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಡು ಇಲ್ಲ ಮಡಿಯಂತಾಗಿದೆ. ಈಗಾಲೇ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ತಿಲಕ್​ ವರ್ಮಾ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ಎ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.

ನಂತರ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಅಫ್ಘಾನ್​ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಎರಡೂ ತಂಡಕ್ಕೂ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೇ ಫೈನಲ್​ಗೆ ತಲುಪಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳಿರಲಿವೆ. ಸೋತರೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶ ಆಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವೂ ಸೋಮಿ ಲೀವ್​ನಲ್ಲಿ ನೇರಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡಗಳು - ಭಾರತ: ಪ್ರಭಾಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್ (ವಿ.ಕೀ), ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕವಾಡ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮ (ನಾ), ಆಯುಷ್ ಬದೋನಿ, ಸೂರ್ಯಾಂಶ್ ಶೆಡ್ಗೆ, ನಿಶಾಂತ್ ಸಿಂಧು, ಅನುಕೂಲ್ ರಾಯ್, ಅರ್ಷದ್ ಖಾನ್, ವಿಪ್ರಜ್ ನಿಗಮ್, ಯಶ್ ಠಾಕೂರ್.

ಭಾರತ vs ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ: ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಪುರುಷರ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಾಗಿರುವ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಜಯಿಸಿದ್ದು ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದು ಸರಣಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್ ತಂಡದ​ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡಗಳು - ಭಾರತ: ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (ನಾ), ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (ವಿ.ಕೀ), ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಹರ್ಷ ದುಬೆ, ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ.

ಭಾರತ vs ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್​: ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನ 10ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್​ ತಂಡಗಳು ಇಂದು ಸೆಣಸಲಿವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನೂ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೆವರಿಟ್​ ತಂಡ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವೂ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಭಾರತ ತಂಡ - ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ, ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ, ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್, ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (ನಾ), ಭಾರತಿ ಫುಲ್ಮಾಲಿ, ರಿಚಾ ಘೋಷ್ (ವಿ.ಕೀ), ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ್, ಶ್ರೀ ಚರಣಿ, ಕ್ರಾಂತಿಗೌಡ್​

ನೇರಪ್ರಸಾರ ಎಲ್ಲಿ?: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಹಿರಿಯ ಪುರುಷರ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್​ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸ್ಟಾರ್​ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್​ ನೆಟ್​ವರ್ಕ್​ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

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