ಇಂದು ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ ಭಾರತ! ನೇರ ಪ್ರಸಾರ, ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡ, ಸಮಯದ ಮಾಹಿತಿ
ಇಂದು ಒಂದೇ ದಿನ ಭಾರತ ತಂಡ ಮೂರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಗಳು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿವೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿವೆ.
Published : June 17, 2026 at 9:40 AM IST
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂದು ಒಂದೇ ದಿನ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎ vs ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಎ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆದರೇ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಸಂಜೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಲಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳು ಒಂದೇ ದಿನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಯರು ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ಎ vs ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಎ: ಈ ಪಂದ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯಾಗಿದ್ದು ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಡು ಇಲ್ಲ ಮಡಿಯಂತಾಗಿದೆ. ಈಗಾಲೇ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ಎ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.
No safety net. No second chances.👊— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) June 17, 2026
India 'A' step into their biggest game of the tournament.
Watch #INDvAFG in the #TalentTVCup, LIVE TODAY 10 AM onwards on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV 📺 #SonySportsNetwork #SonyLIV pic.twitter.com/lMffPFFIco
ನಂತರ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಅಫ್ಘಾನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಎರಡೂ ತಂಡಕ್ಕೂ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೇ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳಿರಲಿವೆ. ಸೋತರೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶ ಆಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವೂ ಸೋಮಿ ಲೀವ್ನಲ್ಲಿ ನೇರಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡಗಳು - ಭಾರತ: ಪ್ರಭಾಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್ (ವಿ.ಕೀ), ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕವಾಡ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮ (ನಾ), ಆಯುಷ್ ಬದೋನಿ, ಸೂರ್ಯಾಂಶ್ ಶೆಡ್ಗೆ, ನಿಶಾಂತ್ ಸಿಂಧು, ಅನುಕೂಲ್ ರಾಯ್, ಅರ್ಷದ್ ಖಾನ್, ವಿಪ್ರಜ್ ನಿಗಮ್, ಯಶ್ ಠಾಕೂರ್.
ಭಾರತ vs ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ: ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಪುರುಷರ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಾಗಿರುವ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಜಯಿಸಿದ್ದು ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದು ಸರಣಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
A new spin duo in town 😎😉— BCCI (@BCCI) June 16, 2026
Rohit Sharma 🤝 Yashasvi Jaiswal#TeamIndia | #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank | @ImRo45 | @ybj_19 pic.twitter.com/7wrh268mvt
ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡಗಳು - ಭಾರತ: ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (ನಾ), ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (ವಿ.ಕೀ), ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಹರ್ಷ ದುಬೆ, ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ.
ಭಾರತ vs ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್: ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ 10ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಇಂದು ಸೆಣಸಲಿವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನೂ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೆವರಿಟ್ ತಂಡ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವೂ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
One win sealed, eyes on the next 🎯🇮🇳— Star Sports (@StarSportsIndia) June 17, 2026
Fresh off a commanding start against Pakistan, #TeamIndia return to the field looking to keep the momentum rolling against the Netherlands 🔥💙
ICC Women’s #T20WorldCup 2026 | #INDvNED 👉 WED, 17th JUN, 6 PM pic.twitter.com/PC3gr0um6s
ಭಾರತ ತಂಡ - ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ, ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ, ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್, ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (ನಾ), ಭಾರತಿ ಫುಲ್ಮಾಲಿ, ರಿಚಾ ಘೋಷ್ (ವಿ.ಕೀ), ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ್, ಶ್ರೀ ಚರಣಿ, ಕ್ರಾಂತಿಗೌಡ್
ನೇರಪ್ರಸಾರ ಎಲ್ಲಿ?: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಹಿರಿಯ ಪುರುಷರ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
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