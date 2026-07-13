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ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಕಾಶಿ ಲಾರ್ಡ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲರನ್ನು 270 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿ 'ಚೊಚ್ಚಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಟೆಸ್ಟ್​' ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ವನಿತೆಯರು!

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ವನಿತೆಯರು- ಲಾರ್ಡ್ಸ್​ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಯೋಜನೆ- 270 ರನ್​ಗಳ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ.

INDW VS ENGW TEST
ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 13, 2026 at 7:28 PM IST

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ಲಂಡನ್(ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​): 142 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ 'ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಕಾಶಿ' ಲಾರ್ಡ್ಸ್​​ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಟೆಸ್ಟ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವನಿತೆಯರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ವನಿತೆಯರ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 270 ರನ್​ಗಳ ಬೃಹತ್​ ಮೊತ್ತದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಗಿದ ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್​​ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್​ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದು ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ತೀವ್ರ ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಲಾರ್ಡ್ಸ್​​ ಟೆಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ರಚಿಸಿದೆ.

ಆಲ್​ರೌಂಡ್​​ ಆಟಕ್ಕೆ ಬೆದರಿದ ಆಂಗ್ಲನ್ನರು: ಪಂದ್ಯದುದ್ದಕ್ಕೂ ಭಾರತದ ವನಿತೆಯರ ಆಲ್​ರೌಂಡ್​​ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಏಕೈಕ ಪಂದ್ಯ ಮೂರೂವರೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ (83), ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್​ಪ್ರೀತ್​ ಕೌರ್​ (58), ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ (57) ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 285 ರನ್​ ಗಳಿಸಿತು.

ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್​ಗಳ ಕರಾರುವಾಕ್​ ದಾಳಿಗೆ ನಲುಗಿದ ಆಂಗ್ಲ ವನಿತೆಯರು ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್​​ ಅನ್ನು 170 ರನ್​​ಗೆ ಮುಗಿಸಿದರು. ಆಮಿ ಜೋನ್ಸ್​ (52) ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರಿದರು. ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್​ 5 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದು ಲಾರ್ಡ್ಸ್​ ಮೈದಾನದ ವಿಶೇಷ ಸಾಧಕರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.

ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 115 ರನ್​ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದ ಹುರುಪಿನೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ವನಿತೆಯರು ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. ಸ್ಪೃತಿ ಮಂಧನಾ ಮತ್ತೆ (70) ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರೆ, ವಿಕೆಟ್​ ಕೀಪರ್​ ಯಶ್ತಿಕಾ ಭಾಟಿಯಾ ಚೊಚ್ಚಲ ಶತಕ (113) ಗಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿಕೆಟ್​ ಕೀಪರ್​ ರಿಚಾ ಘೋಷ್​ (50) ಕೂಡ ಫಿಫ್ಟಿ ಚಚ್ಚಿದರು. 7 ವಿಕೆಟ್​ಗೆ 341 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತ ಡಿಕ್ಲೇರ್​ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ಗೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ 457 ರನ್​ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿತು.

ಮೂರೂವರೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದ ಟೆಸ್ಟ್​: ಇಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಕಂಡೇ ಸುಸ್ತಾದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ವನಿತೆಯರ ತಂಡ ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲೂ ಮುಗ್ಗರಿಸಿತು. ಮೂರನೇ ದಿನದಾಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 130 ರನ್​ಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸೋಲುವುದು ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿತ್ತು. ಇಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದಾಟದ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 56 ರನ್​ ಸೇರಿಸಿ 186ಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು.

ಭಾರತದ ಪರ ಸ್ನೇಹ ರಾಣಾ 4 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದು ಬರೆ ಎಳೆದರೆ, ಸಯಾಲಿ ಸತ್ಗರೆ, ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್​ 'ಹೀರೋಯಿನ್​' ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್​ ಮತ್ತು ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಸೋಲಿಗೆ ಮಂಗಳ ಹಾಡಿದರು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಆಂಗ್ಲನ್ನರ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಆಡಿರುವ 16 ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತ 4 ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಜಯಿಸಿದೆ. ಉಳಿದ 11 ಪಂದ್ಯಗಳು ಡ್ರಾ ಕಂಡಿವೆ.

ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸಚಿನ್​: ಇನ್ನೂ, ಇಂದಿನ ದಿನದಾಟದ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 'ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ದೇವರು' ಸಚಿನ್​ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್​ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಜತೆಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯ್ ಶಾ ಕೂಡ ಸಚಿನ್ ಜೊತೆ ಕುಳಿತು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಸಚಿನ್ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ಕೈಕುಲುಕಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.

ಇತ್ತ, ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಟ್ಯಾಮಿ ಬ್ಯೂಮಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ನಾಯಕಿ ಹೀದರ್ ನೈಟ್ ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು.

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TAGGED:

TEST INDIA WOMEN WON BY 270 RUNS
INDIA WOMEN TEAM
FIRST WOMEN TEST AT LORDS
CRICKET
INDW VS ENGW TEST

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