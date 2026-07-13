ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲರನ್ನು 270 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿ 'ಚೊಚ್ಚಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಟೆಸ್ಟ್' ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ವನಿತೆಯರು!
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ವನಿತೆಯರು- ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಯೋಜನೆ- 270 ರನ್ಗಳ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ.
Published : July 13, 2026 at 7:28 PM IST
ಲಂಡನ್(ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್): 142 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ 'ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿ' ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವನಿತೆಯರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವನಿತೆಯರ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 270 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಗಿದ ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದು ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ತೀವ್ರ ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ರಚಿಸಿದೆ.
India secure a historic win in the first-ever Women's Test at Lord's 🤩— ICC (@ICC) July 13, 2026
📝: https://t.co/smhQKBwjso pic.twitter.com/J6tCspMcJu
ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಬೆದರಿದ ಆಂಗ್ಲನ್ನರು: ಪಂದ್ಯದುದ್ದಕ್ಕೂ ಭಾರತದ ವನಿತೆಯರ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಏಕೈಕ ಪಂದ್ಯ ಮೂರೂವರೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ (83), ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (58), ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ (57) ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 285 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.
ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳ ಕರಾರುವಾಕ್ ದಾಳಿಗೆ ನಲುಗಿದ ಆಂಗ್ಲ ವನಿತೆಯರು ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು 170 ರನ್ಗೆ ಮುಗಿಸಿದರು. ಆಮಿ ಜೋನ್ಸ್ (52) ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರಿದರು. ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್ 5 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೈದಾನದ ವಿಶೇಷ ಸಾಧಕರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.
ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 115 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದ ಹುರುಪಿನೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ವನಿತೆಯರು ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. ಸ್ಪೃತಿ ಮಂಧನಾ ಮತ್ತೆ (70) ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರೆ, ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಯಶ್ತಿಕಾ ಭಾಟಿಯಾ ಚೊಚ್ಚಲ ಶತಕ (113) ಗಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ರಿಚಾ ಘೋಷ್ (50) ಕೂಡ ಫಿಫ್ಟಿ ಚಚ್ಚಿದರು. 7 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 341 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ 457 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿತು.
ಮೂರೂವರೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದ ಟೆಸ್ಟ್: ಇಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಕಂಡೇ ಸುಸ್ತಾದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವನಿತೆಯರ ತಂಡ ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಮುಗ್ಗರಿಸಿತು. ಮೂರನೇ ದಿನದಾಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 130 ರನ್ಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸೋಲುವುದು ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿತ್ತು. ಇಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದಾಟದ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 56 ರನ್ ಸೇರಿಸಿ 186ಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು.
A day that goes down in the 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗯𝗼𝗼𝗸𝘀 📚#TeamIndia WIN the first-ever women's Test match at Lord's 🥳— BCCI Women (@BCCIWomen) July 13, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/O1rEau8j8n #ENGvIND pic.twitter.com/4mhcx8kKej
ಭಾರತದ ಪರ ಸ್ನೇಹ ರಾಣಾ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಬರೆ ಎಳೆದರೆ, ಸಯಾಲಿ ಸತ್ಗರೆ, ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ 'ಹೀರೋಯಿನ್' ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್ ಮತ್ತು ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸೋಲಿಗೆ ಮಂಗಳ ಹಾಡಿದರು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಆಂಗ್ಲನ್ನರ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಆಡಿರುವ 16 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತ 4 ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಜಯಿಸಿದೆ. ಉಳಿದ 11 ಪಂದ್ಯಗಳು ಡ್ರಾ ಕಂಡಿವೆ.
ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸಚಿನ್: ಇನ್ನೂ, ಇಂದಿನ ದಿನದಾಟದ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 'ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವರು' ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಜತೆಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯ್ ಶಾ ಕೂಡ ಸಚಿನ್ ಜೊತೆ ಕುಳಿತು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಸಚಿನ್ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ಕೈಕುಲುಕಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.
ಇತ್ತ, ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಟ್ಯಾಮಿ ಬ್ಯೂಮಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ನಾಯಕಿ ಹೀದರ್ ನೈಟ್ ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು.
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