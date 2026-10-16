ಹೊಸ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ನೊಂದಿಗೆ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ; ಉಚಿತ ಎಂಟ್ರಿ ಘೋಷಣೆ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : October 16, 2026 at 1:28 PM IST
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳು ಇಂದಿನಿಂದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ. ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ನಾಯಕತ್ವ ತ್ಯಜಿಸಿದ ನಂತರ, ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯ್ಪುರದ ಶಹೀದ್ ವೀರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಂಧಾನಾ ಅವರು ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಯರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Leadership, experience, vision, and a brand new chapter 📝✨ #𝐓𝐞𝐚𝐦𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 𝐬𝐤𝐢𝐩𝐩𝐞𝐫 𝐒𝐦𝐫𝐢𝐭𝐢 𝐌𝐚𝐧𝐝𝐡𝐚𝐧𝐚 𝐭𝐚𝐤𝐞𝐬 𝐠𝐮𝐚𝐫𝐝 🫡🇮🇳 - by @jigsactin @mandhana_smriti | #INDvZIM | @mflone_ Full Interview ▶️ https://t.co/Plw5jXWnmu— BCCI Women (@BCCIWomen) October 15, 2026
ಭಾರತ - ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮೊದಲ ಸರಣಿ
ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಯ್ಪುರ್ ಸಹ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಲಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡವು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ರಾಯ್ಪುರ ಪಿಚ್ ಯಾರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ
ರಾಯ್ಪುರ ಪಿಚ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನೀಡಿದ್ದ 208 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ ದಾಖಲಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷಿಯಿದೆ. ಇನ್ನು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ಸರಣಿ ಗೆಲುವಿನ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಸತತ 8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಭಾರತ
ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಆಡಿರುವ ಸತತ 8 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಂಧಾನ ಹೇಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೋಡಲು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
𝐒𝐤𝐢𝐩𝐩𝐞𝐫 𝐒𝐦𝐫𝐢𝐭𝐢 𝐢𝐬 𝐫𝐞𝐚𝐝𝐲 𝐭𝐨 𝐦𝐚𝐤𝐞 𝐡𝐞𝐫 𝐦𝐨𝐯𝐞! ♟️ A new tactical era begins as #SmritiMandhana leads #TeamIndia against Zimbabwe! ⚡️ #INDvZIM 👉 1st T20I | FRI, 16 OCT, 6:30 PM https://t.co/70R7IhfQhG— Star Sports (@StarSportsIndia) October 16, 2026
ಶೆಫಾಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಗಮನ
ಉಪನಾಯಕಿ ಶೆಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಐದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 64, 68, 40, 100 ಮತ್ತು 48 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜೆಮಿಮಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅಥವಾ ನಿಕಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಾ ರಾವತ್ ಆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಎನ್. ಶ್ರೀಚರಣಿ ಈ ವರ್ಷ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 23 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 47 ವಿಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡದ ಕೆಲಿಸ್ ನ್ಧಾಲೋವರ್ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ವರ್ಷ 18 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 320 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ 48 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 63 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಈ ವರ್ಷ ಆಡಿದ 18 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಕೊನೆಯ ಗೆಲುವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು.
ಸಿಎಂಗೆ ಆಹ್ವಾನ
"ಈ ಆರಂಭಿಕ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಸಿಎಂ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಮಹಿಳಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಈ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡಲಿದೆ" ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಎಲ್ಲಿ?
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನೇರಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಸ್ಟ್ರೇಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವೂ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 6.30ಕ್ಕೆ ಟಾಸ್ ನಡೆಯಲಿದೆ.
The momentum is strong, the belief is high!🇮🇳 Will Team India begin another series with a bang? 🔥 #INDvZIM | 1st T20I 👉 FRI, OCT 16, 6:30 PM https://t.co/KUBix8v2wH— Star Sports (@StarSportsIndia) October 16, 2026
ತಂಡಗಳು - ಭಾರತ: ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ (ನಾಯಕಿ), ರಿಚಾ ಘೋಷ್ (ವಿ.ಕೀ) ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ, ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್, ಗುಣಲನ್ ಕಮಲಿನಿ, ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ, ಮಿನ್ನು ಮಣಿ, ಶ್ರೀ ಚರಣಿ, ನಂದನಿ ಶರ್ಮಾ, ಕ್ರಾಂತಿಗೌಡ, ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ, ಜಿಂತಿಮಣಿ ಕಲಿತಾ, ನಿಕಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಪ್ರೇಮಾ ರಾವತ್.
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡ: ಚಿಡ್ಜಾ ಧುರುರು (ವಿ.ಕೀ), ಜೋಸೆಫೀನ್ ಎನ್ಕೊಮೊ (ನಾ), ಕೆಲಿಸ್ ಂಡ್ಲೋವು, ಪ್ರೀತಿಯ ಬಿಜಾ, ಚಿಪೋ ಮುಗೇರಿ-ತಿರಿಪಾನೊ, ನ್ಯಾಶಾ ಗ್ವಾಂಜುರಾ, ಮಾಡೆಸ್ಟರ್ ಮುಪಾಚಿಕ್ವಾ, ಶರ್ನೆ ಮೇಯರ್ಸ್, ಲೋರಿನ್ ಫಿರಿ, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕಾ ಚಿಪಾರೆ, ಕುಡ್ಜೈ ಚಿಗೋರಾ, ನೋಮ್ವೆಲೋ ಸಿಬಂದಾ, ಒಲಿಂಡರ್ ಚಾರೆ, ಮಿಚೆಲ್ ಮಾವುಂಗಾ, ತೆಂಡೈ ಮಕುಶಾ.
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