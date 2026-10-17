ಭಾರತ vs ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ 5ನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆಯೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ 5ನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : October 17, 2026 at 2:15 PM IST
ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20ಐ ಸರಣಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯವು ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸರಣಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ 2-2ರಲ್ಲಿ ಸಮಬಲದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಉಭಯ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಐದನೇ ಪಂದ್ಯ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರಲಿದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೋತರೆ 24 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಭಾರತ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಸರಣಿ ಇದಾಗಿರಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (ಐಎಂಡಿ) ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿರಲಿದ್ದು, ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
The @IamSanjuSamson way to start the chase 🔥 Relive the 25-run over ▶️ https://t.co/n0kZ7jpDCW #TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ https://t.co/fjzz7whzuN— BCCI (@BCCI) October 14, 2026
ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮಳೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಶೇಕಡಾ 66 ರಷ್ಟಿರಲಿದ್ದು, ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 68, ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 69 ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 70ಕ್ಕೆ ಏರಲಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 70 ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 69 ರಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾದರೂ ಓವರ್ಗಳ ಕಡಿತವಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿರಂತರ ಮಳೆ ಬಂದರೆ, ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ದಾಖಲೆ ಹೇಗಿದೆ?
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತ 2024ರಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದೆ. 2025ರ ಐಪಿಎಲ್ ವೇಳೆ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳ ಆತಿಥ್ಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ, 3 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ರದ್ದುಗೊಂಡಿದೆ.
Super Shai! 💥🤩 #INDvWI | #MenInMaroon https://t.co/5RQIXTAKfk— Windies Cricket (@windiescricket) October 15, 2026
IND vs WI ಮುಖಾಮುಖಿ ದಾಖಲೆ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 35 ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 22 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ 12 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾಗಿದೆ.
ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ವಿವಾರ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ 5ನೇ ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯವು ಭಾರತೀಯ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವೂ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಡಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೇರಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಯಸುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜಿಯೋ-ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನೇರಪ್ರಸಾರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
𝐎𝐍𝐄 𝐋𝐀𝐒𝐓 𝐏𝐔𝐒𝐇, 𝐈𝐍𝐃𝐈𝐀! 🇮🇳 The series is locked at 2-2. Now, it's time to turn the belief into a series-winning finish. 💪 #INDvWI | 5th T20I 👉 SAT, OCT 17, 6 PM https://t.co/Z7Q1LHYqgL— Star Sports (@StarSportsIndia) October 17, 2026
ತಂಡಗಳು - ಭಾರತ: ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (ನಾಯಕ), ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ನಮನ್ ಧೀರ್, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್, ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್.
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ: ಜ್ಯುವೆಲ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ, ಶಾಯ್ ಹೋಪ್ (ನಾಯಕ), ಶಿಮ್ರಾನ್ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್, ರೋಸ್ಟನ್ ಚೇಸ್, ರೋವ್ಮನ್ ಪೊವೆಲ್, ಶೆರ್ಫಾನ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್, ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್, ಗುಡಾಕೇಶ್ ಮೋತಿ, ಅಕೀಲ್ ಹೊಸೈನ್, ಶಮರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗರ್, ಶಮರ್ ಜೋಸೆಫ್.
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