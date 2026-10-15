ಮುತ್ತಿನನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶಾಕ್! ಹೋಪ್ ಶತಕ, ಪಾಲ್ 5 ವಿಕೆಟ್! ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ಗೆ ಗೆಲುವು!
IND vs WI 4th T20I: 4ನೇ T20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್-ಇಂಡೀಸ್ ಭಾರತವನ್ನು 24 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿದೆ. ಹೋಪ್ ಅಜೇಯ 102 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ರೆ, ಕೀಮೋ ಪಾಲ್ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತು ಸರಣಿಯನ್ನು ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 15, 2026 at 8:13 AM IST
IND vs WI 4th T20I: ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ T20 ಸರಣಿ ಈಗ ರೋಚಕ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 4ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ 24 ರನ್ಗಳ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 2-2 ಸಮಬಲಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೊನೆಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು?: ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಮೊದಲು ಕ್ರೀಸ್ಗಿಳಿದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. ಜ್ಯುವೆಲ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ 16 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 21 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟ್ ಆದರು. ಆದರೆ ಹೋಪ್ ಮತ್ತು ಶಿಮ್ರಾನ್ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್ ನಡುವೆ 24 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 58 ರನ್ ಜೊತೆಯಾಟ ಮೂಡಿಬಂತು. ಹೆಟ್ಮೆಯರ್ 12 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 33 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು.
ಹೋಪ್ ಅಬ್ಬರ ಯಾಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್?: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೇ ಹೋಪ್ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆಟಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಪ್ 50 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 9 ಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 4 ಫೋರ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯ 102 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. ಇದು ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ 2ನೇ ಶತಕ ಮತ್ತು T20I ನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಶತಕ. ಅವರಿಗೆ ಶೆರ್ಫೇನ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ 26 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 49 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ 91 ರನ್ ಗಳ ಅಜೇಯ ಜೊತೆಯಾಟ ಮೂಡಿಬಂತು. ಇದರಿಂದ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 247 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿದರು.
The tightest call of the series? 👀 Motie out-flights Naman Dhir, gets it to turn, & sets up a high-drama third-umpire check! 🧐 #INDvWI 4th T20I | LIVE NOW 👉 https://t.co/u6TUkXnpvZ https://t.co/lWwJQuFOBb— Star Sports (@StarSportsIndia) October 14, 2026
ಭಾರತದ ಚೇಸಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಫೇಲ್?: 248 ರನ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 23 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 56 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸಖತ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೀಮೋ ಪಾಲ್ 5ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (6 ರನ್) ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 24 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 29 ರನ್, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ 25 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 43 ರನ್, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ 20 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 41 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ತಿಲಕ್ ಮತ್ತು ನಿತೀಶ್ ನಡುವೆ 32 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 70 ರನ್ ಜೊತೆಯಾಟ ಮೂಡಿಬಂತು. ಆದರೆ ಪಾಲ್ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕವನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದರು. ನಮನ್ ಧೀರ್ 0, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ 0, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ 3 ರನ್ಗೆ ಔಟ್ ಆದರು. ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಕೈಗೆ ಗಾಯವಾಗಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಹರ್ಟ್ ಆದರು.
ಮುಂದೇನು?: 5ನೇ T20 ಪಂದ್ಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರಂದು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದವರು ಸರಣಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್:
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ : 247/3 (20 ಓವರ್)
ಭಾರತ: 223 (19.3)
ಓದಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ; WTCಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ