ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ 2ನೇ ಟಿ20ಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ!
ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಇಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎರಡು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
Published : October 9, 2026 at 12:59 PM IST
IND vs WI T20: ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರೂ ಇಂದು ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ಫೋಟಕ ಹಿಟ್ಟರ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಅವಕಾಶ
ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 29 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಂಜು ಕೇವಲ 11 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ, ಬೈಭಾವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೆಟ್ಸ್ ಅಭ್ಯಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬೈಭಾವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಈ ಹಿನ್ನಲೆ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವು ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
1-0 in Lucknow ✅ #TeamIndia with their 𝙏𝙤𝙤𝙛𝙖𝙣𝙞 𝘼𝙣𝙙𝙖𝙖𝙯 arrive in Ranchi! 🌪️ #INDvWI | 2nd T20I 👉 Fri, 9th Oct, 6 PM! https://t.co/jl4YyBgiIB— Star Sports (@StarSportsIndia) October 9, 2026
ಮಯಾಂಕ್ ಔಟ್, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಇನ್!
ಮೊದಲ ಟಿ20ಐನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ ಬದಲಿಗೆ ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಮಯಾಂಕ್ ವಿಫಲರಾದರು 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 40 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಡೆದರು. ಕಾರಣ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಯಾಂಕ್ ಬದಲು ಪ್ರಿನ್ಸ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಇದುವರೆಗೆ 6 ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್ ದಾಖಲೆ
ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡಗಳು 31 ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಭಾರತ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ 10 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.
A Perfect 10 for the Men in Blue! 💙 Will #TeamIndia continue their winning run? 💪 #INDvWI | 2nd T20I 👉 FRI, 9th OCT, 6 PM https://t.co/z8sCKuQyYx— Star Sports (@StarSportsIndia) October 8, 2026
ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ (JSCA) ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. 6:30ಕ್ಕೆ ಟಾಸ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೇರಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಟಿ20ಗೆ ಭಾರತ ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡ
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (ನಾಯಕ), ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ನಮನ್ ಧೀರ್, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್.
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ: ಶಾಯ್ ಹೋಪ್ (ನಾಯಕ / ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಕಾಮಿಲ್ ಪೂರನ್, ಶಿಮ್ರಾನ್ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್, ರೋವ್ಮನ್ ಪೊವೆಲ್, ಶೆರ್ಫೇನ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್, ರೋಸ್ಟನ್ ಚೇಸ್, ರೊಮಾರಿಯೋ ಶೆಫರ್ಡ್, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಫೋರ್ಡ್, ಶಮರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗರ್, ಅಕೇಲ್ ಹೋಸೇನ್, ಶಮರ್ ಜೋಸೆಫ್, ಗುಡಾಕೇಶ್ ಮೋತಿ, ಕೀಮೋ ಪಾಲ್, ಅಮೀರ್ ಜಾಂಗೂ, ಕ್ವೆಂಟಿನ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಸನ್.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಪಟ್ಟ: ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಶಫಾಲಿ, ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ದೀಪ್ತಿ ಉಪನಾಯಕಿ