67 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಸೋನಲ್ ದಿನುಷ; ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವದ 4ನೇ ಬ್ಯಾಟರ್!!
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ 2ನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸೋನಲ್ ದಿನುಷ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 27, 2026 at 1:11 PM IST
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ 2ನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಕೊಲಂಬೊದ ಸಿಂಹಳೀಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಐದನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಸಿ 104 ಓವರ್ ವೇಳೆಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 329 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 116 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೋನಲ್ ದಿನುಷ (55*) ಮತ್ತು ಕೇಶರಾ ನುವಂಥ (46*) ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋನಲ್ ದಿನುಷ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
67 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸೋನಲ್: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಸರಣಿಯೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಸೋನಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿದೆ. ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಆಡಿರುವ 4 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 50+ ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 67 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 50 ಪ್ಲಸ್ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
A STAR IN THE MAKING! ⭐— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 26, 2026
Against all odds, Sonal Dinusha stood tall with a brilliant century to keep Sri Lanka’s hopes alive. 💪
Watch #SLvIND, 2nd Test, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #BeautifulGameOfTestCricket pic.twitter.com/YoMY8T0h3I
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಡೌಗ್ಲಾಸ್ ಜಾರ್ಡಿನ್ 1932-34ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರ ನಂತರ ಎವರ್ಟನ್ ವೀಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಕ್ಲೈಡ್ ವಾಲ್ಕಾಟ್ 1948ರಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 1959ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಕೆನ್ ಬ್ಯಾರಿಂಗ್ಟನ್ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಸೋನಲ್ ದಿನುಷಾ ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ದಿನುಷಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎರಡು ಶತಕ ಮತ್ತು ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕಲ್ ಅವರ 328 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ.
ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್: ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು 503 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ 290 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಪತನಗೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಭಾರತ ಫಾಲೋ ಆನ್ ಹೇರಿತು. ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಂಕಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸಮೇತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದೇ ತೋರಿತ್ತು.
ಆದಾಗ್ಯೂ ಸೋನಲ್ ದಿನುಷಾ ಮತ್ತು ಕೇಶರ ನುವಂತ ಭಾರತದ ಸುಲಭ ಗೆಲುವಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ 112 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಂಕಾ ಪಡೆ 105.3 ಓವರ್ ವೇಳೆಗೆ 331 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ 118 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ANOTHER FIFTY! 🏏 Sonal Dinusha raises the bat once again. Absolute reliability out in the middle! #SLvIND #SonalDinusha pic.twitter.com/JgtrRvXXXB— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) August 27, 2026
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಗಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಸೋನಲ್ ದಿನುಷಾ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸೋನಲ್ ಇದುವರೆಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪರ ನಾಲ್ಕು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ, 74ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 524 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಅವರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು 92 ಮತ್ತು 43ರ ಎರಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 52 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದಾಖಲೆ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಭಾರತ; ಜರ್ಮನಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಯ ಫೈಟ್!!