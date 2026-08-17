IND vs SL ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್: ಫಾಲೋಆನ್ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಂಕಾ ಪಡೆ!!
ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ ಫಾಲೋಆನ್ ಭೀತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.
Published : August 17, 2026 at 12:48 PM IST
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಗ್ಯಾಲೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 462 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಲಂಕಾ ಪಡೆ ಸರಣಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. 100ರ ಗಡಿ ತಲುಪುವ ಮೊದಲೇ ಅಗ್ರ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಫಾಲೋ ಆನ್ ಭೀತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.
ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆದ ಲಂಕಾ: ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ನಿಶಾನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡೊ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಎಸೆದ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ 2ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚೌಟ್ ಆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ತೆರೆಯದೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ 27 ಆಗಿದ್ದಾಗಿ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಂಡಿತು. ದಿನೇಶ್ ಚಂಡಿಮಾಲ್ (4) ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಹೊರನಡೆದರು.
ಇದಾದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಉರುಳಿದವು. ಲಹಿರು ಉದಾರ (27 ರನ್) ಮತ್ತು ಕಮಿಂದು ಮೆಂಡಿಸ್ (14 ರನ್), ಧನಂಜಯ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ (21) ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ವಾಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 90 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಲಂಕಾ ಪ್ರಮುಖ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಫಾಲೋಆನ್ ಭೀತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ.
Lunch on Day 3 of the first #SLvIND Test!— BCCI (@BCCI) August 17, 2026
An excellent session for #TeamIndia with the ball, picking 5⃣ wickets! 🙌 🙌
We will be back for the second session shortly!
Scorecard ▶️ https://t.co/WHXkfnivbw pic.twitter.com/s6W3TyKpav
ಫಾಲೋಆನ್ ಎಂದರೇನು?
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 467 ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಇದೀಗ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 29 ಓವರ್ ವೇಳೆಗೆ 105/5 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿ 357 ರನ್ಗಳ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 200 ರನ್ಗಳಿಂದ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿದರೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಫಾಲೋ-ಆನ್ ಹೇರುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.
ಫಾಲೋ ಆನ್ ಹೇರಿದರೆ ಲಂಕಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತುರ್ತಾಗಿ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಲಂಕಾ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸಮೇತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ, ಲಂಕಾ ತಂಡ ಹಿನ್ನಡೆ ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅದರ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುತ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ರನ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ!
ಭಾರತ ಪರ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೊಡೆತ ಬಿತ್ತು. ಜೈಸ್ವಾಲ್ 32 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ರನೌಟ್ ಆದರು. ಬಳಿಕ ಬಂದ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೂಲಕ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಅವರು 230 ಎಸತೆಗಳಲ್ಲಿ 15 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 167 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಪ್ರಭಾತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಆದರು.
ಇದರ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ದಿನದಂದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಳಿಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಯದ ಕಾರಣ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದ್ದ ಅವರು ಎರಡನೇ ದಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿ 82 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಶತಕದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು.
ಉಳಿದಂತೆ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ 39 ರನ್ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ 32 ರನ್, ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ 24 ರನ್, ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ 16 ರನ್, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ 13 ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ 11 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ 2 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ 13 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪರ ಪ್ರಭಾತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ 4, ಕೇಸರ ನುವಂತ 3 ಮತ್ತು ಅಸಿತಾ ಫೆರ್ನಾಂಡೊ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
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