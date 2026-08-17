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IND vs SL ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್​: ಫಾಲೋಆನ್​ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಂಕಾ ಪಡೆ!!

ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ ಫಾಲೋಆನ್​ ಭೀತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 17, 2026 at 12:48 PM IST

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ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯ ಗ್ಯಾಲೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 462 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಲಂಕಾ ಪಡೆ ಸರಣಿ ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. 100ರ ಗಡಿ ತಲುಪುವ ಮೊದಲೇ ಅಗ್ರ 5 ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಫಾಲೋ ಆನ್​ ಭೀತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.

ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆದ ಲಂಕಾ: ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ನಿಶಾನ್​ ಫೆರ್ನಾಂಡೊ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲೆ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಸಿರಾಜ್​ ಎಸೆದ ಮೊದಲ ಓವರ್​ನ 2ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚೌಟ್​ ಆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ತೆರೆಯದೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ 27 ಆಗಿದ್ದಾಗಿ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್​ ಪತನಗೊಂಡಿತು. ದಿನೇಶ್​ ಚಂಡಿಮಾಲ್​ (4) ಮಾನವ್​ ಸುತಾರ್​ಗೆ ವಿಕೆಟ್​ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಹೊರನಡೆದರು.

ಇದಾದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್​ಗಳು ಉರುಳಿದವು. ಲಹಿರು ಉದಾರ (27 ರನ್​) ಮತ್ತು ಕಮಿಂದು ಮೆಂಡಿಸ್ (14 ರನ್​), ಧನಂಜಯ್​ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ (21) ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ಗೆ ವಾಪಾಸ್​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 90 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಲಂಕಾ ಪ್ರಮುಖ 5 ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಫಾಲೋಆನ್​ ಭೀತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ.

ಫಾಲೋಆನ್​ ಎಂದರೇನು?

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 467 ರನ್​ ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಇದೀಗ ಶ್ರೀಲಂಕಾ​ ತಂಡ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 29 ಓವರ್​ ವೇಳೆಗೆ 105/5 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿ 357 ರನ್​ಗಳ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 200 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿದರೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್​ ಫಾಲೋ-ಆನ್​ ಹೇರುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.

ಫಾಲೋ ಆನ್​ ಹೇರಿದರೆ ಲಂಕಾ ​ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತುರ್ತಾಗಿ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲೂ ಲಂಕಾ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ ಸಮೇತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ, ಲಂಕಾ​ ತಂಡ ಹಿನ್ನಡೆ ರನ್​ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅದರ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ರನ್​ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುತ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ರನ್​ಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಚೇಸ್​ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾರತ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಪ್ರದರ್ಶನ!

ಭಾರತ ಪರ ದೇವದತ್​ ಪಡಿಕ್ಕಲ್​, ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ್​ ಜುರೆಲ್​ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೊಡೆತ ಬಿತ್ತು.​ ಜೈಸ್ವಾಲ್​ 32 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ರನೌಟ್​ ಆದರು. ಬಳಿಕ ಬಂದ ದೇವದತ್​ ಪಡಿಕ್ಕಲ್​ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೂಲಕ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಅವರು 230 ಎಸತೆಗಳಲ್ಲಿ 15 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 1 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ 167 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಪ್ರಭಾತ್​ ಜಯಸೂರ್ಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ​ ಸ್ಟಂಪ್​ ಔಟ್​ ಆದರು.

ಇದರ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ದಿನದಂದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಳಿಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಯದ ಕಾರಣ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದ್ದ ಅವರು ಎರಡನೇ ದಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಆರಂಭಿ 82 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದರು. ಶತಕದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ್​ ಜುರೆಲ್​ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು.​

ಉಳಿದಂತೆ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ 39 ರನ್ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ 32 ರನ್, ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ 24 ರನ್​, ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ 16 ರನ್​, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ 13 ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ 11 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ 2 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ 13 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪರ ಪ್ರಭಾತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ 4, ಕೇಸರ ನುವಂತ 3 ಮತ್ತು ಅಸಿತಾ ಫೆರ್ನಾಂಡೊ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

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