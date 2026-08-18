ಭಾರತ-ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಗೆ ಗಾಯ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು!!
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : August 18, 2026 at 2:00 PM IST
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಗ್ಯಾಲೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಮೊಲದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾರತ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 462 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಲಂಕಾ ಪಡೆ 284 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಭಾರಿ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ದಿನೇಶ್ ಚಾಂಡಿಮಲ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಭುಜ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿ ಅರ್ಧದಲ್ಲೆ ಮೈದಾನ ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಚಾಂಡಿಮಲ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಫಿಸಿಯೊ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
🚨 BIG BLOW FOR SRI LANKA 🚨(According to Cricinfo)— Rana Ahmad. (@AhmadRana056) August 18, 2026
- Dinesh Chandimal has been taken to hospital for a precautionary scan after sustaining a shoulder and neck injury while fielding today.#SLvIND pic.twitter.com/PqoPNejZHs
ಚಾಂಡಿಮಲ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವೀಪ್ ಶಾಟ್ ಆಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಬೌಂಡರಿ ಬಳಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಾಂಡಿಮಲ್ ಚೆಂಡನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಡೈವ್ ಮಾಡಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಬೌಂಡರಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಡೈವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಭುಜ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗಾಯವಾಗಗಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು ಬಳಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ 36 ವರ್ಷದ ಚಾಂಡಿಮಲ್ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ತಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿರುವ ಅವರು ಈ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದರೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ನತ್ತ ಭಾರತ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದಂದು 40.3ನೇ ಓವರ್ ವೇಳೆಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು 174 ರನ್ ಗಳಿಸಿ 352 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಮೂರನೇ ದಿನದಂದು ಭಾರತದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು, ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು 284 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ 178 ರನ್ಗಳ ಗಣನೀಯ ಮುನ್ನಡೆ ನೀಡಿದರು. ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ 76 ರನ್ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಸುತಾರ್ ಜೊತೆಗೆ, ಅನುಭವಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಭಾರತ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
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