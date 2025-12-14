ಭಾರತ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 3ನೇ ಟಿ20; ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಗೆ ಕೋಕ್!
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ಧರ್ಮಶಾಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
Published : December 14, 2025 at 2:01 PM IST
IND vs SA 3rd T20I: ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಮೂರನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ತಲಾ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. ಕಟಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 101 ರನ್ಗಳಿಂದ ಬೃಹತ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 51 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೊದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದೀಗ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿವೆ.
ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸಹ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.
Time to get back to winning ways! 🙌— Star Sports (@StarSportsIndia) December 14, 2025
With the series poised at 1-1, #TeamIndia march into Dharamsala aiming to secure the lead! ⚡️#INDvSA, 3rd T20I 👉 SUN, DEC 14, 6 PM pic.twitter.com/yfuu6MEq4e
ಅಂತಿಮ ತಂಡ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?: ಮೂರನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಬಹುದು. ತಂಡದಿಂದ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅಥವಾ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಹೊರಗುಳಿಯಬಹುದು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ರೀಜಾ ಹೆಂಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೆಂಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಯಾನ್ ರಿಕಲ್ಟನ್ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಬಹುದು.
2-1 loading in Dharamsala? 👀— Star Sports (@StarSportsIndia) December 13, 2025
SKYBALL’s fury is ready to unleash as the #MenInBlue look to get ahead in the series! 💙🏏#INDvSA, 3rd T20I 👉 SUN, DEC 14, 6 PM pic.twitter.com/Jtu7yT7Pef
ಮುಖಾಮುಖಿ ದಾಖಲೆ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇದುವರೆಗೆ 33 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ 19 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 13 ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಾಣದೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.
ಪಿಚ್ ವರದಿ: ಧರ್ಮಶಾಲಾದ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದುವರೆಗೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಗಳು 2015ರಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ್ದವು. ಹರಿಣ ಪಡೆ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು.
When you have the mighty Himalayas in the background 🏔️ #TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/OCZVEJ2H16— BCCI (@BCCI) December 13, 2025
ಐಪಿಎಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೋರ್ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಬೌನ್ಸರ್ ಸಹ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಸ್ವಿಂಗ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸುವುದು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿರಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 11 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿದ್ದ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತಂಡಗಳು 4 ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಚೇಸಿಂಗ್ ತಂಡಗಳು 6 ಸಲ ಜಯಗಳಿಸಿವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಂಡಿಲ್ಲ.
ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸರಾಸರಿ ಸ್ಕೋರ್ 137 ಆಗಿದ್ದರೇ, ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ 128 ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಹೈಸ್ಕೋರ್ 200 ಆಗಿದ್ದರೇ, ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ 59 ಆಗಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶ ಗಮನಿಸಿದರೇ ಇದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗಿಂತಲೂ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿರಲಿದೆ.
ಮೂರನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಸಾರ ಎಲ್ಲಿ?: ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯವು ಇಂದು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೇರಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಜಿಯೋಸ್ಟಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
The #MenInBlue land in Dharamshala, where the atmosphere will be cold but the contest will be 🔥#INDvSA, 3rd T20I 👉 SUN, DEC 14, 6 PM pic.twitter.com/XaYqRceVfi— Star Sports (@StarSportsIndia) December 12, 2025
ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡಗಳು - ಭಾರತ: ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (ನಾಯಕ), ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್/ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್/ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ: ರೀಜಾ ಹೆಂಡ್ರಿಕ್ಸ್/ ರಯಾನ್ ರಿಕಲ್ಟನ್, ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ (ವಾಕ್), ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ (ಸಿ), ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೂವಿಸ್, ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್, ಡೊನೊವನ್ ಫೆರೆರಾ, ಜಾರ್ಜ್ ಲಿಂಡೆ, ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್, ಕಾರ್ಬಿನ್ ಬಾಷ್, ಲುಂಗಿ ಎನ್ಗಿಡಿ, ಒಟ್ನೀಲ್ ಬಾರ್ಟ್ಮನ್.
