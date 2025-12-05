ETV Bharat / sports

ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್​ ಕೊಹ್ಲಿ: 7 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯನಾ?

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವ ಸುವರ್ಣವಕಾಶ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ
ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 5, 2025 at 4:50 PM IST

Updated : December 5, 2025 at 4:59 PM IST

Virat Kohli: ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಗಳು ನಾಳೆ 3ನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿವೆ. ಸದ್ಯ ಸರಣಿಯೂ 1-1 ರಲ್ಲಿ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣ ನಾಳೆಯ ಪಂದ್ಯ ಉಭಯ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಭಾರತ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು ಇದೀಗ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದು ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2015 - 16ರಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ 9 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸರಣಿ ಗೆಲ್ಲುವ ತವಕದಲ್ಲಿದೆ.

ದಾಖಲೆ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸತತ ಎರಡು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದು ಇದೀಗ ಮೂರನೇ ಶತಕ ಬಾರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರು ಶತಕಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕೊಹ್ಲಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ
ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ (IANS)

ನಾಳೆ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೇ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 13 ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಸತತ ಮೂರು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಸಹ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 2019ರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದರು.

ಕೊಹ್ಲಿ ಸಾಧನೆ: 2018ರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ತವರು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ರಂದು ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ 140 ರನ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24 ರಂದು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂದಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 157 ರನ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ರಂದು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ 107 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದರು.

ಇದೀಗ 2025ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ, ವಿರಾಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆಡಿರುವ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 135 ರನ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ರಾಯ್ಪುರದಲ್ಲಿ 105 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈಗ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಶತಕವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ
ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ (IANS)

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕೊಹ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 53 ಶತಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 84 ಶತಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 30 ಮತ್ತು ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Last Updated : December 5, 2025 at 4:59 PM IST

