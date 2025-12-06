ETV Bharat / sports

ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ; ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿ!

ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ 270 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್​ ಆಗಿದೆ.

ಭಾರತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪಂದ್ಯ
ಭಾರತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪಂದ್ಯ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 6, 2025 at 5:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನ ವೈ ಎಸ್​ ರಾಜಶೇಖರ್​ ರೆಡ್ಡಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ 270 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿ ಆಲೌಟ್​ ಆಗಿದೆ. ಸರಣಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ಬವುಮಾ ನೇತೃತ್ವದ ಸಫಾರಿ ತಂಡ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿತು. ರಯಾನ್​ ರಿಕಲ್ಟನ್​ ಡಕೌಟ್​ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂಡ ಕೇವಲ 1 ರನ್​ಗೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಭಾರೀ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು.

ಬಳಿಕ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್​ಬ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಿತು 2ನೇ ವಿಕೆಟ್​ಗೆ ಜೊತೆಯಾದ ನಾಯಕ ಟೆಂಬಾ ಬವುಮಾ ಮತ್ತು ಕ್ವಿಂಟನ್​ ಡಿ ಕಾಕ್​ ಕೆಲ ಕಾಲ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು 113 ರನ್​ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಆಡಿ ತಂಡದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಸುಧಾರಿಸಿದರು. ಆದರೆ 48 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಬವುಮಾ ಜಡೇಜಾಗೆ ವಿಕೆಟ್​ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಹೊರ ನಡೆದರು. ನಂತರ ಬಂದ ಬ್ರೀಟ್ಜ್ಕೆ ಡಿಕಾಕ್​ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್​ಗೆ 54 ರನ್​ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ 24 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಬ್ರೀಟ್ಜ್ಕೆ LBW ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೊರ ನಡೆದರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿಕೆಟ್​ಗಳು ಉರುಳಲಾರಂಭಿಸಿದವು.

ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್​ (1), ಡೆವಾಲ್ಡ್​ ಬ್ರಾವಿಸ್ (29), ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್ (17), ಕಾರ್ಬಿನ್​ ಬಾಷ್​ (9), ಕೇಶವ್​ ಮಹರಾಜ್ (20*), ಲುಂಗಿ ಎಂಗಿಡಿ (1) ಮತ್ತು ಓಟ್ನಿಲ್​ ಬಾರ್ಟ್​ಮಾನ್​ (3) ಬಹುಬೇಗ ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್​ ಕಲೆಹಾಕುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ದಿಡೀರ್​ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು. ಇನ್ನು ತಂಡದ ಪರ ಕ್ವಿಂಟನ್​ ಡಿ ಕಾಕ್ ಮಾತ್ರ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ​ಅವರು ಕೇವಲ 80 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದು ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಡಿಕಾಕಕ್​ ಅವರ 7ನೇ ಏಕದಿನ ಶತಕ ಆಗಿದೆ.

ಜಯಸೂರ್ಯ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್: ಇದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಒಂಬತ್ತನೇ ಬಾರಿಗೆ 50+ ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. 9ರಲ್ಲಿ 7 ಅನ್ನು ಶತಕವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ದಂತಕಥೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಸನತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜಯಸೂರ್ಯ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಈಗ ಡಿ ಕಾಕ್ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ 85 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರೇ, ಡಿ ಕಾಕ್ ಕೇವಲ 24 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಚ್ಚರಿ!.. ಪ್ರತಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಲ್ಲದೇ ರನ್ನಿಂಗ್​ ರೇಸ್​ನಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿ ಆಗಿ ಓಡಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಅಥ್ಲೀಟ್

TAGGED:

IND VS SA ODI
QUINTON DE KOCK
TEAM INDIA
ODI SERIES
IND VS SA 3RD ODI

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.