IND vs SA 2ನೇ ಟೆಸ್ಟ್​: ಫಾಲೋ ಆನ್ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ​

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾಲೋಆನ್​ ಭೀತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ.

ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್​ ಮತ್ತು ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​
ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್​ ಮತ್ತು ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​ (IANS)
ETV Bharat Sports Team

November 24, 2025 at 12:13 PM IST

November 24, 2025 at 12:23 PM IST

IND vs SA 2nd Test: ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. 9/0 ಸ್ಕೋರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ದಿನದಾಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎರಡನೇ ಸೆಷನ್​ ವೇಳೆಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. 49 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ 136 ರನ್​ಗಳಿಸಿದೆ ಇನ್ನೂ 351 ರನ್‌ಗಳ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ ಸುಂದರ್ (17*) ಮತ್ತು ಕುಲ್ದೀಪ್​ ಯಾದವ್ (1*) ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂರನೇ ದಿನದಾಟ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ (22; 63 ಎಸೆತಗಳು, 2 ಬೌಂಡರಿಗಳು) ಕೇಶವ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ (21.3) ಸ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಮ್‌ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 63 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಜೈಸ್ವಾಲ್ 85 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ನಂತರ ಜೈಸ್ವಾಲ್ (58; 97 ಎಸೆತಗಳು, 7 ಬೌಂಡರಿಗಳು, 1 ಸಿಕ್ಸರ್) ಅವರನ್ನು ಸೈಮನ್ ಆರ್ಮರ್ (32.2) ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದರು. ಈ ವೇಳೆ ಭಾರತ 95 ರನ್ ಗಳಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ (15; 40 ಎಸೆತಗಳು, 2 ಬೌಂಡರಿಗಳು) ಅವರನ್ನು ಸೈಮನ್ ಆರ್ಮರ್ (34.3) ಔಟ್​ ಮಾಡಿದರು ಭಾರತ 96 ರನ್ ಗಳಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸನ್ (35.3) ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿ ಡಕೌಟ್​ ಆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 102 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. 5ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದ ಪಂತ್​ ಸಹ 7ರನ್​ಗೆ ಜಾನ್ಸೆನ್​ಗೆ ವಿಕೆಟ್​ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಹೊರ ನಡೆದರು. ಆಲ್​ರೌಂಡರ್​ ಜಡೇಜಾ ಮಿಂಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೇವಲ 6 ರನ್​ಗಳಿಸಿ ಜಾನ್ಸೆನ್​ಗೆ ವಿಕೆಟ್​ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ಭಾರತ ಫಾಲೋ ಆನ್​ ಭೀತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.

ಜಾನ್ಸೆನ್​ ಮಿಂಚಿನ ಬೌಲಿಂಗ್​: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ಸೆನ್​ 15 ಓವರ್​ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮಾಡಿ 39 ರನ್​ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ4 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಫಾಲೋ ಆನ್​ನಿಂದ ಪಾರಾಗಲೂ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ನೂ 162 ರನ್​​ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೇ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಫಾಲೋ ಆನ್​ ಹೇರಲಿದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 489 ರನ್​ಗಳಿಸಿ ಅಲೌಟ್​ ಆಯ್ತು. ತಂಡದ ಪರ ಸೆನುರನ್​ ಮುಥುಸಾಮಿ (109) ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೇ, ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್​ (93) ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಭಾರತದ ಪರ ಕುಲ್ದೀಪ್​ ಯಾದವ್​ 4 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಜಾನ್ಸೆನ್​: ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಜಾನ್ಸೆನ್ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆಗಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಜಾನ್ಸೆನ್ ತಮ್ಮ ಈ ಆಕರ್ಷಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 7 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಜಾನ್ಸೆನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎಂಬ ಸಾಧನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಯನ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. 1974ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಒಂದೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 6 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದರು.

