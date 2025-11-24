ETV Bharat / sports

IND vs SA 2ನೇ ಟೆಸ್ಟ್: 201ಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಆಲೌಟ್​; ದ.ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ 314 ರನ್​ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 201 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಲೌಟ್​ ಆಗುವ ಮೂಲಕ 314 ರನ್​ಗಳ ಹಿನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಭಾರತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 2ನೇ ಟೆಸ್ಟ್​
ಭಾರತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 2ನೇ ಟೆಸ್ಟ್​ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 24, 2025 at 4:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs SA 2nd Test: ಗುವಾಹಟಿಯ ಬರ್ಸಪಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೂರನೇ ದಿನದಾಟದಂದು ಭಾರತ 201 ರನ್‌ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ 288 ರನ್​ಗಳ ಹಿನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 489 ರನ್​ಗಳ ಬೃಹತ್​ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು.

ತಂಡದ ಪರ ಸೆನುರನ್ ಮುತ್ತುಸಾಮಿ 10 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 109 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರೇ, ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸನ್ 6 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 7 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 93 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಶತಕ ವಂಚಿತರಾದರು. ಭಾರತ ತಂಡದ ಪರ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಬುಮ್ರಾ, ಸಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಜಡೇಜಾ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದರು.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ (IANS)

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ 2ನೇ ದಿನದಂದು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ಭಾರತ 9/0 ಸ್ಕೋರ್​ನೊಂದಿಗೆ ದಿನದಾಟ ಮುಗಿಸಿತು. ನಂತರ ಮೂರನೇ ದಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ (58) ಮತ್ತು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ (22) ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 65 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದ ರಾಹುಲ್​ ಕ್ಯಾಚೌಟ್​ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು. ನಂತರ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ (15) ಮತ್ತು ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ (0) ಔಟಾದರು. ಸೈಮನ್ ಹಾರ್ಮರ್ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್ ಮತ್ತು ಕೇಶವ್ ಮಹಾರಾಜ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

ಎರಡನೇ ಸೆಷನ್: ಎರಡನೇ ಸೆಷನ್‌ನಲ್ಲಿ 67 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 174 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಸೆಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ 3 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 72 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಎರಡನೇ ಸೆಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ (7), ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ (6), ಮತ್ತು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ (10) ಔಟಾದರು. ಮೂರನೇ ಸೆಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡಿತು. ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಭಾರತದ ಪರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು 97 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 1 ಸಿಕ್ಸರ್‌ನೊಂದಿಗೆ 58 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರಲ್ಲದೇ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ 92 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 1 ಸಿಕ್ಸರ್‌ನೊಂದಿಗೆ 48 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರ, ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್ 6 ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಸೈಮನ್ ಹಾರ್ಮರ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

ಜೈಸ್ವಾಲ್​ ಮತ್ತು ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್
ಜೈಸ್ವಾಲ್​ ಮತ್ತು ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್ (IANS)

ಸದ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ರಿಯಾನ್​ ರಿಕಲ್ಟನ್​ (13) ಐಡೆನ್​ ಮಾಕ್ರಾಮ್​ (12) ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ದಿನದಾಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 26 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿ 314 ರನ್​ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್​ಶಿಪ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಬದಲು 'ಗದೆ' ನೀಡುವುದೇಕೆ? ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸಕ ಯಾರು?

TAGGED:

TEST CRICKET
IND VS SA 2ND TEST DAY 3
YASHASVI JAISWAL
MARCO JANSEN
IND VS SA 2ND TEST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ, ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಕಚ್ಚಿದ ಹಾವು ವಿಷಪೂರಿತವೇ? ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೀಡುತ್ತೆ ಈ ಕಿಟ್!​

ಹೊಸ ಕ್ರೇಟರ್ ಆಫ್ - ರೋಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಸ್​ಯುವಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಹುಂಡೈ!

ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡೀಪ್ ಲವ್​ ಸ್ಟೋರಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಧನುಷ್​ ಅವರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್​​ ಮಾಡೋದೇಕೆ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.