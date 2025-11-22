ETV Bharat / sports

IND vs SA 2ನೇ ಟೆಸ್ಟ್​: ಕುಲ್ದೀಪ್​ ಕಮಾಲ್​, ಹರಿಣಗಳ ರನ್​ ಓಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್!

ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಫಾರಿ ತಂಡ ಮೊದಲ ದಿನ 6 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 247 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದೆ.

ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಕುಲ್ದೀಪ್​ ಯಾದವ್
ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಕುಲ್ದೀಪ್​ ಯಾದವ್ (IANS)
IND vs SA Test: ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಗುವಾಹಟಿಯ ಬರ್ಸಪಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ದಿನದಾಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.

ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟೆಂಬಾ ಬಾವುಮಾ ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೌಲಿಂಗ್​ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ನಂತರ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದ ರಯಾನ್ ರಿಕಲ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಐಡೆನ್​ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 82 ರನ್‌ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ಆದರೆ 38 ರನ್​ಗಳಿಸಿದ್ದ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ 26ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೊರನಡೆದರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲ ಸೆಷನ್​ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.

ಭಾರತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟೆಸ್ಟ್​
ಭಾರತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟೆಸ್ಟ್​ (IANS)

ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸೆಷನ್‌ನ ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ರಯಾನ್ ರಿಕಲ್ಟನ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ರಿಕಲ್ಟನ್ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ 35 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಬಳಿಕ ಟೆಂಬಾ ಬವುಮಾ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಸ್ಟಾನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 84 ರನ್ ಸೇರಿಸಿ ಎರಡನೇ ಸೆಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಜೇಯರಾಗುಳಿದರು.

ಆದರೆ ಮೂರನೇ ಸೆಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಕಮ್​ಬ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಿದರು. ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಮೂರನೇ ಸೆಷನ್‌ನ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಟೆಂಬಾ ಬವುಮಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆದರು 41 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಬವುಮಾ ಯಶಸ್ವಿ ಕೈಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಟ್ರಿಸ್ಟಾನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ಸ್ಟಬ್ಸ್ 49 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಔಟಾಗುವ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 1 ರನ್​ ನಿಂದ ಅರ್ಧಶತಕ ವಂಚಿತರಾದರು.

ನಂತರ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ವಿಯಾನ್​ ಮುಲ್ಡರ್ (13 ರನ್​) ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ದಿನದ ಆಟ ಮುಗಿಯುವ ಮುನ್ನ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಹೊಸ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದರು. ಮುಂದಿನ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ (82ನೇ ಓವರ್) ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಟೋನಿ ಡಿ ಜೋರ್ಜಿ (28) ಔಟ್ ಮಾಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಆರನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ದಿನದಾಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 247 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಸೆನುರನ್ ಮುತ್ತುಸಾಮಿ 45 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 25 ರನ್ ಮತ್ತು ಕೈಲ್ ವೆರ್ರೆನ್ 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಸ್​ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಪರ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೇ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮುನ್ನಡೆ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 0-1 ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ 30 ರನ್‌ಗಳ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು. ಈಗ, ಸರಣಿಯನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರೇ 25 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಂತಾಗಲಿದೆ.

