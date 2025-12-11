IND vs SA 2nd T20: ಭಾರತಕ್ಕೆ 214 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ನೀಡಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ
ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 214 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
Published : December 11, 2025 at 9:06 PM IST
ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ಚಂಡೀಗಢದ ಮುಲ್ಲನ್ಪುರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ ಹರಿಣ ಪಡೆ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 213 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ 90 ರನ್ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೀಜಾ ಹೆಂಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 4.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 38 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾವಾಡುದರು. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಬ್ರೇಕ್ಥ್ರೂ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರಿಂದ ಬಂತು. ಅವರು ಹೆಂಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು 8 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ 29 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವರುಣ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. 12 ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿದರು.
ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಶತಕ ವಂಚಿತ: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. 16 ನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ರನ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ 10 ರನ್ಗಳಿಂದ ಶತಕ ವಂಚಿತರಾದರು. ಡಿ ಕಾಕ್ 46 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಏಳು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 90 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ನಂತರ ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ 14 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದರು.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ 20 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ 20 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಡೊನೊವನ್ ಫೆರೇರಾ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 31 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು 213ಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಭಾರತ ಪರ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೇ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
