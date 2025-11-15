ಕೇವಲ 10 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಜಡೇಜಾ; ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಟಗಾರ
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಮತ್ತು ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 15, 2025 at 3:49 PM IST
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ 4 ಸಾವಿರ ರನ್ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದಾಖಲೆರ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.
ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 4,000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಮತ್ತು 300 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಟಗಾರ: ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 4000 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಲು ಕೇವಲ 10 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು ರನ್ ಕೆಲಹಾಕಿ ಗಣ್ಯರ ದಾಖಲೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಇಯಾನ್ ಬೋಥಮ್, ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಮತ್ತು ಕಿವೀಸ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಡೇನಿಯಲ್ ವೆಟ್ಟೋರಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಡೇಜಾ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.
𝐌𝐚𝐣𝐨𝐫 𝐌𝐢𝐥𝐞𝐬𝐭𝐨𝐧𝐞! 🔓@imjadeja brings up 4000 Test runs 👏
He becomes just the 2⃣nd Indian and 4⃣th player overall to score 4⃣0⃣0⃣0⃣+ runs and take 3⃣0⃣0⃣+ wickets in Tests 🙌
Scorecard ▶️ https://t.co/okTBo3qxVH #TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/ziWLdFgFCG
ಬೋಥಮ್ ತಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 5,200 ರನ್ ಮತ್ತು 383 ವಿಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು, ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ 131 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 5,248 ರನ್ ಗಳಿಸಿ 434 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ವೆಟ್ಟೋರಿ 113 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4,531 ರನ್ ಮತ್ತು 362 ವಿಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ರೆಡ್-ಬಾಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಜಡೇಜಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರು ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 27 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು 25.25ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 331 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 15 ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲು ಸೇರಿವೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಡೇಜಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಿಂಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.ಅವರು 27 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳಿದರು.
Innings Break!#TeamIndia have secured a lead of 3⃣0⃣ runs in the first innings 👍
Over to our bowlers in the second innings!
Scorecard ▶️ https://t.co/okTBo3qxVH #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/pyAO3XPGfA
ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿನ ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಪಂತ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 27 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 2 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಈ ಸಣ್ಣ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ, ಪಂತ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದರು. ಅವರು ಮಾಜಿ ದಂತಕಥೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 92 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪಂತ್ ತಮ್ಮ 83ನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸೆಹ್ವಾಗ್ 180 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 91 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು.
