IND vs SA ಟೆಸ್ಟ್: ಬುಮ್ರಾ ದಾಳಿಗೆ ಹರಿಣ ಪಡೆ ತತ್ತರ; ಅಶ್ವಿನ್ ದಾಖಲೆ ಧೂಳೀಪಟ
ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ.
Published : November 14, 2025 at 12:19 PM IST
IND vs SA Test: ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಗಳು ಇಂದಿನಿಂದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಆಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಾಯಕ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 16 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 71 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪ್ರಮುಖ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತದ ವೇಗಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಇಬ್ಬರು ಆರಂಭಿಕರನ್ನು ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬುಮ್ರಾ ಎಸೆದ 10.3ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ರಿಯಾನ್ ರಿಕಲ್ಟನ್ (23ರನ್, 22 ಎಸೆತ, 4 ಬೌಂಡರಿ) ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹರಿಣ ತಂಡ 57 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.
A moment of pure magic from Jasprit Bumrah! 💙— Star Sports (@StarSportsIndia) November 14, 2025
One cracking delivery, one stunned batter and India strike early with a big breakthrough. 👊🇮🇳#INDvSA 1st Test LIVE NOW 👉 https://t.co/uK1oWLgsfx pic.twitter.com/j29zBV39Z6
ನಂತರ, ಬುಮ್ರಾ 12ನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ (31 ರನ್, 48 ಎಸೆತ, 5 ಬೌಂಡರಿ, 1 ಸಿಕ್ಸರ್) ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚಿತ್ತರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 62 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ನಂತರ, ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟೆಂಬಾ ಬವುಮಾ (3 ರನ್; 11 ಎಸೆತಗಳು) ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಎಸೆದ 15.6ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿ ಕ್ರೀಸ್ ತೊರೆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ 71 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಪತನವಾಯಿತು. ಭೋಜನ ವಿರಾಮದ ವೇಳೆಗೆ ಹರಿಣ ತಂಡ 27 ಓವರ್ಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 105 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ.
ಅಶ್ವಿನ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಬುಮ್ರಾ: ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಯಾನ್ ರಿಕಲ್ಟನ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬುಮ್ರಾ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತದ ಮೂರನೇ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಬುಮ್ರಾ 152 ಬಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆರ್.ಅಶ್ವಿನ್ (151 ಬಾರಿ) ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳು:
- 86 - ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ
- 167 - ಕಪಿಲ್ ದೇವ್
- 152* - ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ
- 151 - ಆರ್ ಅಶ್ವಿನ್
- 145 - ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ
IND vs SA, ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್: ಇದುವರೆಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವೆ ಒಟ್ಟು 44 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 18 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 16 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಭಾರಿಸಿದೆ. 10 ಪಂದ್ಯಗಳು ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತದದಲ್ಲಿನ ದಾಖಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವುದಾದರೇ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು 19 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 11 ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದು ಐದು ಪಂದ್ಯ ಸೋತಿದ್ದು, 3 ಪಂದ್ಯಗಳು ಡ್ರಾಗೊಂಡಿವೆ.
ತಂಡಗಳು- ಭಾರತ: ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್(ನಾಯಕ), ರಿಷಭ್ ಪಂತ್(ವಿ.ಕೀ), ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ: ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್, ರಿಯಾನ್ ರಿಕೆಲ್ಟನ್, ವಿಯಾನ್ ಮುಲ್ಡರ್, ಟೆಂಬಾ ಬಾವುಮಾ(ನಾಯಕ), ಟೋನಿ ಡಿ ಝೋರ್ಜಿ, ಟ್ರಿಸ್ಟಾನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್, ಕೈಲ್ ವೆರ್ರಿನ್ನೆ(ವಿ.ಕೀ) ಸೈಮನ್ ಹಾರ್ಮರ್, ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್, ಕಾರ್ಬಿನ್ ಬಾಷ್, ಕೇಶವ್ ಮಹಾರಾಜ್.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ಮುಂಬೈಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ಎಂಟ್ರಿ: ಸಚಿನ್ ಮಗನಿಗೆ ಮಂಡೆಬಿಸಿ