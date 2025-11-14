IND vs SA ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್: ಬುಮ್ರಾ ಮಾರಕ ದಾಳಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪತನ
ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
Published : November 14, 2025 at 5:19 PM IST
IND vs SA 1st Test Highlight: ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡೆನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಸಫಾರಿ ಪಡೆ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 159 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೆಂಬಾ ಬಾವುಮಾ ನೇತೃತ್ವದ ಸಫಾರಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಬೌಲರ್ಗಳು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾರ್ಕರ್ ಕಿಂಗ್ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕಡೆವಿದರು. ಓಪನರ್ ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ (31 ರನ್) ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಬುಮ್ರಾ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೇ, ಸಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು.
Jasprit Bumrah does it again, a sensational five-wicket haul, his 16th in Test cricket!
A pin-point yorker lights up Eden Gardens, uproots Maharaj, and seals South Africa’s innings at 159 all out. 💥
India's spearhead. India's show-stopper.
ದಿಡೀರ್ ಕುಸಿದ ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ: ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರ ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ (31 ರನ್) ಮತ್ತು ರಯಾನ್ ರಿಕಲ್ಟನ್ (23 ರನ್) ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದರು. ತಂಡವು ಮೊದಲ 10 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್ ದಾಟುವ ಮೂಲಕ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆಹಾಕುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬುಮ್ರಾ ಎಸೆದ 10.3ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಮೊದಲ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿತ್ತು. ರಿಕಲ್ಟನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 53 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಂಡಿತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 12.1 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾ, ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ ಅವರನ್ನು ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು.
India's brilliant bowling gives them the edge over South Africa at the end of Day 1 in Kolkata
ಇಲ್ಲಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸತತವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗಲೆ ಇಲ್ಲ. ಬೌಲರ್ಗಳಾದ ಸಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಕುಲ್ದೀಪ್ ಬುಮ್ರಾ ಜೊತೆಗೂಡಿದ ನಂತರ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಾರ್ಯ ಸುಲಭವಾಯಿತು. ಊಟದ ವಿರಾಮದ ವೇಳೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 119 ರನ್ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆ ನಂತರವೂ ಭಾರತದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. ನಾಯಕ ಬವುಮಾ (4) ಅವರನ್ನು ಕುಲ್ದೀಪ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದರು. ಮುಲ್ಡರ್ (24 ರನ್), ಟೋನಿ (24 ರನ್), ಸ್ಟಬ್ಸ್ (15 ರನ್), ವೆರೈಗ್ನೆ (16 ರನ್), ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸರ್ (0), ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬಿನ್ ಬಾಷ್ (3) ಸಹ ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ದಾರಿ ತುಳಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಬುಮ್ರಾ, ಹಾರ್ಮರ್ (5) ಮತ್ತು ಕೇಶವ್ ಮಹಾರಾಜ್ (0) ಅವರ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು.
ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಭಾರತ 18 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದ ವೇಳೆ ಮಾರ್ಕೋ ಜಾನ್ಸೆನ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 12 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ (6*) ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ (13*) ಜೊತೆ ಗೂಡಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. 20 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಭಾರತ 37 ರನ್ ಗಳಿಸಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬುಮ್ರಾ: ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಬುಮ್ರಾ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಬುಮ್ರಾ ತಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ಇದು 16 ನೇ ಬಾರಿ. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗಿ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬೌಲರ್ ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 17 ಬಾರಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Innings Break!
5⃣-fer for Jasprit Bumrah 🫡
2⃣ wickets each for Mohd. Siraj and Kuldeep Yadav 👏
1⃣ wicket for Axar Patel 👌
A magnificent bowling effort!
Scorecard ▶️ https://t.co/okTBo3qxVH#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/Hkrb5nzbeZ
ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲು ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ಸ್
- ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ) - 17 ಬಾರಿ
- ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ (ಭಾರತ) - 16 ಬಾರಿ
- ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) - 16 ಬಾರಿ
- ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) - 14 ಬಾರಿ
- ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) - 13 ಬಾರಿ
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, 2018 ರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಬುಮ್ರಾ ಇದುವರೆಗೆ 51 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು 96 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 231 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 16 ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲು ಮತ್ತು 7 ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
