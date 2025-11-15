Bihar Election Results 2025

ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಮೈದಾನ ತೊರೆದ ಗಿಲ್, ವೈದ್ಯರಿಂದ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ; ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್​ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ವೇಳೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ವೇಳೆ ಗಾಯಗೊಂಡ ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್​
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ವೇಳೆ ಗಾಯಗೊಂಡ ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್​ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 15, 2025 at 3:18 PM IST

Shubman Gill Injury Update: ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎರಡನೇ ದಿನ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 189 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತ್ತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ 30 ರನ್‌ಗಳ ಅಲ್ಪ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 159 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ರನ್​ಗಳಿಸಿ ಅರ್ಧದಲ್ಲೆ ಮೈದಾನ ತೊರೆದರು.

ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮೂರು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ನಂತರ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಹರ್ಟ್​ ಆಗಿ ಮೈದಾನ ತೊರೆದರು. ಎರಡನೇ ದಿನದ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿತು. 35ನೇ ಓವರ್‌ನ ಐದನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ, ಗಿಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಆಫ್-ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಸೈಮನ್ ಹಾರ್ಮರ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸ್ವೀಪ್ ಶಾಟ್ ಆಡಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಬೌಂಡರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಆ ಶಾಟ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು, ಆದರೆ ಗಿಲ್ ಶಾರ್ಟ್​ ಆಡಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯ್ತು.

ಭಾರತ ತಂಡದ ವೈದ್ಯ ಪಡೆ ಕೂಡಲೇ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿತು. , ಆದರು ಗಿಲ್​ ಭಾರತದ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರು ಚಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಮೈದಾನ ತೊರೆದರು.

ಗಿಲ್ ಗಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ: ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡವು ಗಿಲ್ ಗಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ, "ಶುಭ್​ಮನ್ ಗಿಲ್ ಕುತ್ತಿಗೆ ಸೆಳೆತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಸಿಐ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡವು ಅವರನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರಗತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಗಾಯಗೊಂಡು ಮೈದಾನ ತೊರೆದ ಗಿಲ್​ 9 ವಿಕೆಟ್​ಗಳು ಉಳಿದರು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ 9 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಗೆ ಭಾರತದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲೂ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.

ಭಾರತ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಹೈಲೈಟ್: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 159 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು. ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಕಬಳಿಸಿದರು. ಇದೇ ದಿನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ಭಾರತ 1 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 20 ಓವರ್​ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 37 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿ ದಿನದಾಟ ಮುಗಿಸಿತು. ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮುಂದು ವರೆಸಿದ ಭಾರತ 189 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ 9 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು. ರಾಹುಲ್ 39 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಹೈಸ್ಕೋರರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪಂತ್ ಮತ್ತು ಜಡೇಜಾ ತಲಾ 27 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಸುಂದರ್ ಅವರ 29 ರನ್‌ಗಳು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆಡಿದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರ, ಹಾರ್ಮರ್ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದು ಕೊಂಡರೇ, ಜಾನ್ಸನ್ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನ.15 ಸಚಿನ್​ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಸೇರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪ್ರಿಯರ​ ಪಾಲಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದಿನ; ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

