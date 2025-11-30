ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್, ಕೊಹ್ಲಿ, ರಾಹುಲ್ ಆರ್ಭಟ; ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ನೀಡಿದ ಭಾರತ
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದೆ.
Published : November 30, 2025 at 6:01 PM IST|
Updated : November 30, 2025 at 6:14 PM IST
IND vs SA 1st ODI: ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆಹಾಕಿದೆ. ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಗದಿತ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 349 ರನ್ ಪೇರಿಸಿದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ (135 ರನ್) ಗಳಿಸಿದರೆ, ನಾಯಕ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ (60 ರನ್) ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (57 ರನ್) ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ (32) ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನ್ಸೆನ್, ಬರ್ಗರ್, ಬಾಷ್ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಟ್ಮನ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 25 ರನ್ಗೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಜೈಸ್ವಾಲ್ 18ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ನಂತರ ರೋಹಿತ್ ವಿರಾಟ್ ಜೊತೆಯಾಟದ ಮೂಲಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸುಧಾರಿಸಿದರು. ವಿರಾಟ್ ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ 4.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ರೋಹಿತ್ ಅವರಿಗೆ ವರದಾನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಇಬ್ಬರೂ 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಆಡಿದರು.
ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ವಿರಾಟ್-ರೋಹಿತ್ ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು. ಇದು ರೋಹಿತ್ ಅವರ ODIಗಳಲ್ಲಿ 60 ನೇ ಅರ್ಧಶತಕವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 57 ರನ್ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ರೋಹಿತ್ ಜಾನ್ಸೆನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆಗಿ ಪೆಲಿವಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ರೋ-ಕೊ 136 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಅದರ ನಂತರ, ವಿರಾಟ್ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೇಗವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು ಮತ್ತು ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಸತೊಡಗಿದರು. 102 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶತಕವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು. ಇದು ಅವರ 52ನೇ ODI ಶತಕವಾಗಿದೆ.
ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ (8) ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ (13) ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಔಟಾದರು. ಆದರೆ, ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ 56 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 60 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಜಡೇಜಾ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 32 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು.
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ದಾಖಲೆ: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಏಕದಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು (352) ಬಾರಿಸಿದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ರೋಹಿತ್ 349 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬೌಲರ್ ಪ್ರೆನೆಲ್ ಸುಬ್ರಮಣಿಯಂ ಎಸೆದ 14ನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ರೋಹಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಅವರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು (351) ರೋಹಿತ್ ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು.
ಅದರ ನಂತರ, ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸನ್ ಎಸೆದ 19ನೇ ಓವರ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು (352) ಬಾರಿಸಿದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.
ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಕೋಹ್ಲಿ: ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದರು. ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ 52ನೇ ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಒಂದೇ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕಗ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಸಚಿನ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 51 ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 52ನೇ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಸಚಿನ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ