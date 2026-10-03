ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್: ಪಾಕ್ ಮಣಿಸಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ: 2028ರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ನೇರ ಅರ್ಹತೆ
ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ 2028ರ ಓಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೂ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
Published : October 3, 2026 at 2:17 PM IST
ನಗೋಯಾ (ಜಪಾನ್): 2026ರ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು 19 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ 2028 ರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಹೇಗಿತ್ತು ಪಂದ್ಯ? ನಿಶ್ಶಿನ್ ನಗರದ ಕೊರೋಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಪಾಕ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 212 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಸ್ಥಿರ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ನಾಯಕ ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ (11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10) ಮತ್ತು ಮುವಾಜ್ ಸದಾಕತ್ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 33 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು.
ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಮುರಿದರು, ಫರ್ಹಾನ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ (39/3) ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಐದನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ (6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3) ಮತ್ತು ಏಳನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸದಾಕತ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಸದಾಕತ್ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೌಂಡರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 23 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಹಸನ್ ನವಾಜ್ ಮತ್ತು ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 87 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. 15 ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಅವರಿಗೆ ಅಯೂಬ್ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿದರು. ಅವರು 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ 29 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ 9 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 9 ರನ್ ಗಳಿಸಿ, 18 ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಂದರ್ಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 44 ರನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಬುಮ್ರಾ 19 ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 11 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ 20 ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 33 ರನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ದುಬೆ 13 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ನವಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಸಾದ್ ಮಸೂದ್ 5 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 12 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗುಳಿದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 211 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇದು ಟಿ20ಐನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 9 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 15 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಮೂರನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್ ವೈಭವೆಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ 28 ರನ್ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2) ಕೂಡ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು.
ಒಂದೆಡೆ ವಿಕೆಟ್ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಅವರು 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಏಳು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 61 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 42 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಎಂಟನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರನ್ನು ಅರಾಫತ್ ಮಿನ್ಹಾಸ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. 14 ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅರಾಫತ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 20, ಮೂರು ಬೌಂಡರಿ) ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಯ್ಯರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಇಶಾನ್ 35 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು.
ಭಾರತದ ಐದನೇ ಹೊಡೆತವು ಅಯ್ಯರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತು. ಅವರು 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 21 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. 15 ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಯ್ಯರ್ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ, ಭಾರತದ ಸ್ಕೋರ್ 133 ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.
ಆರನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 62 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. 20 ನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಡೇನಿಯಲ್ ದುಬೆ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 27 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಉಪನಾಯಕ ತಿಲಕ್ 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 51 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ 69 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು.
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