IND vs NZ ಟಿ20 ಸರಣಿ: ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ದಾಖಲೆ ಮೇಲೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕಣ್ಣು
ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : October 26, 2026 at 5:37 PM IST
ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20ಐ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 2-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈಗ ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಮೂರನೇ ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ರಂದು ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ಪಂದ್ಯದಿಂದಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಕಿಶನ್ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಇಶಾನ್ ಸತತ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅವರು ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಟಿ20 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆತಂಕ ಕಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕಲು ಸಜ್ಜಾದ ಅಭಿಷೇಕ್
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಐ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ವರ್ಷ 35 ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು ಏಳು ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 1,159 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವ ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ವರ್ಷ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಭಿಷೇಕ್, ಕಿಶನ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ 36 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1,012 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ನಡುವೆ ಕೇವಲ 147 ರನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಇಶಾನ್ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ 148 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಕಿಶನ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಈ ವರ್ಷ ಟಿ20 ಐ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
2026ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟಿ೨೦ಐ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಟಾಪ್ ಐದು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟಾಪ್ ಐವರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಭಾರತದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಕರಣ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯೇತರ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
2026ರ ಟಿ20ಐ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು
- ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ - 1159 ರನ್
- ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ - 1012
- ಕರಣ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ - 895
- ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ - 784
- ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ - 715
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