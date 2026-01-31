ETV Bharat / sports

IND vs NZ 5ನೇ ಟಿ20; ಹಿಟ್​ಮ್ಯಾನ್​ ದಾಖಲೆ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಣ್ಣು

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧದ 5ನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್​ ಯಾದವ್, ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ​ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯುವ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್​ ಯಾದವ್​
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್​ ಯಾದವ್​ (IANS)
Published : January 31, 2026 at 9:48 AM IST

IND vs NZ 5th T20I Match: ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಟಿ20ಐ ಸರಣಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 50 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದ ಭಾರತ ಇದೀಗ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸರಣಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಐದನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸುವರ್ಣವಕಾಶ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 33 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3,000 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ರೋಹಿತ್​ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯುವ ಅವಕಾಶ: ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ 3,000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ​ ದಾಖಲೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಹೆಸರಿಲ್ಲಿದೆ . ಐದನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ 33 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ 98 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 3,000 ರನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಂತಾಗಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆರನ್ ಫಿಂಚ್ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಲಿದ್ದು ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ 108 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3,000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ 3 ಸಾವಿರ ರನ್​ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ 3000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು

ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ - 79 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ - 81 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್

ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ - 81 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್

ಮೊಹಮ್ಮದ್ ವಾಸಿಂ - 84 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್

ಆರನ್ ಫಿಂಚ್ - 98 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್

ವೀರಂದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ - 98 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್

ಸೂರ್ಯ ಈ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ

ಮಾರ್ಟಿನ್ ಗುಪ್ಟಿಲ್ - 101 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್

ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ - 102 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್

ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ - 106 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್

ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ - 108 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್

ಪಾಲ್ ಸ್ಟಿರ್ಲಿಂಗ್ - 113 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ ದಾಖಲೆಗೆ ಸೂರ್ಯ ಸಜ್ಜು: ಇದಲ್ಲದೆ, ಸೂರ್ಯ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಿಡಿಸಿದರೇ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ 200 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 199 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅವರು 49 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ಸೂರ್ಯ ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ 50 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಹ್ಲಿ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಸೂರ್ಯ: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ 3ನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್​ ಯಾದವ್​, ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು. ಸೂರ್ಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್​ ಆಗಿ ಒಟ್ಟು 31 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 30 ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸೂರ್ಯ ಎಮ್​ ಎಸ್​ ಧೋನಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚು ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಭಾರತೀಯ ನಾಯಕರು

49 ಪಂದ್ಯ - ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ

42 ಪಂದ್ಯ - ಎಮ್​ಎಸ್​ ಧೋನಿ

31 ಪಂದ್ಯ - ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್​ ಯಾದವ್​

30 ಪಂದ್ಯ - ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

