ETV Bharat / sports

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ: ಟಿ 20 ಸರಣಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ

IND vs NZ 3rd T20I: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ 3ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಗೆದ್ದು, ಸರಣಿ ಕೈ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ NEW ZEALAND INDIA WINS T20 SERIES ಸರಣಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ
ಟಿ 20 ಸರಣಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 25, 2026 at 10:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಗುವಾಹಟಿ: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಟಿ 20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ 8 ವಿಕೆಟ್​ ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು. ಈ ಮೂಲಕ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆದ್ದು ಸರಣಿ ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 48 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಭಾರತ, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್​ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು.

ಗುವಾಹಟಿಯ ಬರ್ಸಪಾರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಇಳಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 20 ಓವರ್​​ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 153 ರನ್​​ಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಗುರಿ ನೀಡಿತು. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಕಿವಿಸ್ ಆಟಗಾರರು ಪರದಾಡಿದರು.

ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ (48), ಮಾರ್ಕ್ ಚಾಪ್‌ಮನ್ (32), ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ (27) ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರು ಬಂದಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. ಭಾರತ ಪರ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ 3, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯಾ ಮತ್ತು ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಹರ್ಶಿತ್ ರಾಣಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದರು.

ಬಳಿಕ ಕಿವಿಸ್ ನೀಡಿದ 153 ರನ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಘಾತ ಎದುರಿಸಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಸೊನ್ನೆ ಸುತ್ತಿ ಹೊರನಡೆದರು. ಬಳಿಕ ಅಭಿಶೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಉತ್ತಮ ಜೊತೆಯಾಟ ಆಡಿದರು. 28 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಇಶಾನ್ ಔಟಾದರು. ನಂತರ ಅಭಿಶೇಕ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆಯಾದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಭರ್ಜರಿ ಆಟ ಆಡಿ 10 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್​ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ದಾಟಿಸಿದರು.

ಅಭಿಶೇಕ್ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್: ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಅಭಿಶೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಔಟಾಗದೇ 20 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಸಿಕ್ಸರ್, 7 ಬೌಂಡರಿ ಮೂಲಕ 6 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಔಟಾಗದೇ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಸಿಕ್ಸರ್, 6 ಬೌಂಡರಿ ಮೂಲಕ 57 ರನ್ ಪೇರಿಸಿದರು.

ಸ್ಕೋರ್ ವಿವರ:

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ : 153-9 (20 ಓವರ್)

ಭಾರತ : 155-2 (10 ಓವರ್)

TAGGED:

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ
NEW ZEALAND
INDIA WINS T20 SERIES
ಸರಣಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ
IND VS NZ 3RD T20I

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.