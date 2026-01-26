ETV Bharat / sports

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಭಾರತ; ಪಾಕ್​ ದಾಖಲೆ ಸಮ

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ 3ನೇ ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ 8 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್​ ಯಾದವ್​ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್​ ಯಾದವ್​ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 26, 2026 at 1:17 PM IST

IND vs NZ 3rd T20I Records: ಭಾರತ ತಂಡ ಮೂರನೇ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು 3-0 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ 2 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೇವಲ 10 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 154 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕಿವೀಸ್​ ಬೌಲರ್​ಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸಿದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ 14 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು ಮತ್ತು 340ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ 20 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 68 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್​ ಯಾದವ್​ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 219ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ 57 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.

ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತವು ಸತತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟಿ20 ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿತು. 2024 ರಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಭಾರತ ಸತತ 11 ಟಿ20 ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಹ 2016 ಮತ್ತು 2018ರ ನಡುವೆ ಸತತ 11 ಟಿ20 ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಸತತ ಹೆಚ್ಚು ಟಿ20 ಸರಣಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡಗಳು

11 ಸರಣಿ - ಭಾರತ (2024-2026)

11 ಸರಣಿ - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ (2016-18)

7 ಸರಣಿ - ಭಾರತ (2017-18)

6 ಸರಣಿ - ಭಾರತ (2019-21)

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ನು 60 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಇದು ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಈ ದಾಖಲೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿತ್ತು. 2024ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ 37 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಭಾರತ ಈ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಚೇಸಿಂಗ್‌ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ತಂಡದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಂತರದ ಗೆಲುವು ಇದಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತಂಡವು 10 ಓವರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಿವೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ.

ತವರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ: ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಟಿ20ಐ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಸತತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟಿ20ಐ ಸರಣಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಯ್ತು. 2022 ರಿಂದ ಇದುವರಗೆ ಭಾರತ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಟಿ20ಐ ಸರಣಿಯನ್ನು ಸೋತಿಲ್ಲ. 2006 ಮತ್ತು 2010ರ ನಡುವೆ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಸತತ ಎಂಟು ಟಿ20ಐ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ತವರಿನಲ್ಲಿ ಸತತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು T20I ಸರಣಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡಗಳು

10 ಸರಣಿ - ಭಾರತ (2022-26)

8 ಸರಣಿ - ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (2006-10)

7 ಸರಣಿ - ಭಾರತ (2019-22)

5 ಸರಣಿ - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ (2008-18)

ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಅಭಿಷೇಕ್​: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 340ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ 68 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ T20Iನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಅಭಿಷೇಕ್​ ಕೇವಲ 14 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು, ಇದು T20I ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್​ನ ಎರಡನೇ ಅತಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕವಾಗಿದೆ. ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಕೇವಲ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿರುವ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಟಿ20ಐನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು

12 ಎಸೆತಗಳು - ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಡರ್ಬನ್ 2007

13 ಎಸೆತಗಳು - ಜಾನ್ ಫ್ರೈಲಿಂಕ್ vs ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ, ಬುಲವಾಯೊ 2025

14 ಎಸೆತಗಳು - ಕಾಲಿನ್ ಮನ್ರೋ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಆಕ್ಲೆಂಡ್ 2016

14 ಎಸೆತಗಳು - ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಗುವಾಹಟಿ 2026

15 ಎಸೆತಗಳು - ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ vs ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಸೆಂಚುರಿಯನ್ 2023

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

