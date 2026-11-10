ಭಾರತ-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ 3ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದ ರದ್ದು
IND vs NZ 3rd ODI: ಇಂದು ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ನ ಸೆಡ್ಡನ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ 3ನೇ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ದಾಗಿದೆ.
Published : November 10, 2026 at 3:43 PM IST
ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್: ಇಂದು (ಮಂಗಳವಾರ) ಇಲ್ಲಿನ ಸೆಡ್ಡನ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಆತಿಥೇಯ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ನಡುವಿನ ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಈಗಾಗಲೇ 2-0ಯ ಅಂತರದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈಗ ಇತ್ತಂಡಗಳು ಸರಣಿಯ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಟೌರಂಗಾಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಗಳು ನವೆಂಬರ್ 13 ಹಾಗು 15ರಂದು ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇಂದು ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರು ಸತತ 3ನೇ ಬಾರಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಆಟಗಾರರನ್ನೇ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, 40 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಪಿಚ್ ಮೇಲಿದ್ದ ಕವರ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೇ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. 20 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಸಂಜೆ 7.50 ರ ಗಡುವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ 70 ನಿಮಿಷಗಳಷ್ಟು ಕಾಲಾವಧಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೂ ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಪಂದ್ಯ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು.
𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝗛𝗮𝗺𝗶𝗹𝘁𝗼𝗻: The third New Zealand-India ODI is called off due to rain. #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/LtrfDalRcz— BCCI (@BCCI) November 10, 2026
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಈ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವ ದಿನ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇ.90 ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿನ ಹವಾಮಾನ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿದ್ದುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.
ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯವು ಸರಣಿಯ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇವರೊಂದಿಗೆ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಅನ್ಶುಲ್ ಕಂಬೋಜ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಕೂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಗಿಲ್ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಣಿಯ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರು ಆಡುವ 11ರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮುಂದಿನ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ:
- 4ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ- ನವೆಂಬರ್ 13, ಬೇ ಓವಲ್
- 5ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ- ನವೆಂಬರ್ 15, ಬೇ ಓವಲ್
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