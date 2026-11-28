ಬುಮ್ರಾಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್! 5 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸಿತು ಕರಾಳ ದಿನ
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 28, 2026 at 11:09 AM IST
IND vs NZ 2nd Test: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾಗೆ (Jasprit Bumrah) ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದ್ದು 5 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಆ ಕರಾಳದಿನ ಮರುಕಳಿಸಿದೆ.
ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕಿವೀಸ್ ಪಡೆ 356 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 110ಕ್ಕೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಿವೀಸ್ ಸೈನ್ಯ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆ 200 ಅಥವಾ 250ಕ್ಕೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದೇ ತೋರುತ್ತಿತ್ತು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟಾಮ್ ಬ್ಲುಂಡೆಲ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ತಂಡವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದರು, ಅಲ್ಲದೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 350 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟುವಲ್ಲಿ ಇವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸಹಾಯಕವಾಯ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಆತಿಥೇಯರ ಪರ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಯಾವರೊಬ್ಬರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯೂ 100 ರನ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಟಾಮ್ ಬ್ಲುಂಡೆಲ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪರ 89 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಕೇವಲ 11 ರನ್ಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಶತಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಎರಡೂ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾಗಿದ್ದ ನಾಯಕ ಟಾಮ್ ಲ್ಯಾಥಮ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 59 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು.
ಬುಮ್ರಾಗೆ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆ
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎರಡನೇ (IND vs NZ) ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು, ಆದರೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಬೌಲರ್ಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಆಕಾಶ್ದೀಪ್ ತಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು, ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್ ಮತ್ತು ಚೊಚ್ಚಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ಸಹ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿನ ಪಿಚ್ ಸ್ಪಿನ್ ಸ್ನೇಹಿ ಆಗಿರದಿದ್ದರೂ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಸಹ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಬುಮ್ರಾ ಮಾತ್ರ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ವಾಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು.
ಬುಮ್ರಾ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 26 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 57 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಿಗಿಯಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ನಿಂದ ಹಲವಾರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಅದೃಷ್ಟ ಅವರ ಕೈತಪ್ಪಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ಘಟನೆ ಇದೀಗ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ
ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಬೌಲ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಆಗಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಚರ್ಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅವರು 26 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯದೆ ಉಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 2021ರ WTC ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಅಂದು ಸಹ ಅವರು 26 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 79 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು, ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಭಾರತ ಫೈನಲ್ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಟ್ರೋಫಿ ಕೈಚೆಲ್ಲಿತ್ತು.
ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಿಂದ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ವಿಕೆಟ್ ಬರ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ, ಬುಮ್ರಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲರಾದರು.
Bumrah went wicketless on this pitch, while Gurnoor Brar & Kamboj picked up 2 wickets each! 👀 And Akash Deep? A sensational 5-WICKET HAUL! 🔥👏 Sometimes the spotlight belongs to the others too. 💯 Bumrah, what's going on bruh! 👀 #NZvIND https://t.co/6Wp1tVUIvP— Vijendra Singh (@Vijendr40720224) November 28, 2026
ಬುಮ್ರಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ 10 ಓವರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯದಿರುವ ಪಂದ್ಯ
- 2008ರಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿಯನ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾ 22 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 60 ರನ್ ನೀಡಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಾಗಿತ್ತು.
- ಆ ವರ್ಷದ ನಂತರ, ಓವಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬುಮ್ರಾ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 23 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 61 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು, ಆದರೆ ವಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಶೂನ್ಯವಾಗಿತ್ತು
- 2022 ರಲ್ಲಿ ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ನಲ್ಲಿ, ಬುಮ್ರಾ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 17 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 70 ರನ್ ನೀಡಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ.
- ನಂತರ 2024ರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 13 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ.
- ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಲೀಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾ 19 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ದಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.
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