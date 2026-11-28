2ನೇ ಟೆಸ್ಟ್: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಚರಿತ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ 5 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 28, 2026 at 4:23 PM IST
Akash deep Test Record: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ನಾಯಕ ಟಾಮ್ ಲ್ಯಾಥಮ್ ಮತ್ತು ರಾಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು, ನಾಥನ್ ಸ್ಮಿತ್ ನಂತರ ಕೈಲ್ ಜೇಮಿಸನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ವೇಗಿ
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಐದನೇ ಭಾರತೀಯ ವೇಗಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮದನ್ ಲಾಲ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲು ಪಡೆದಿರುವ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಂತರ, ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್, ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜಹೀರ್ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಇಶಾಂತ್ ಮೂರು ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
Well done Akashdeep on a 5 wicket haul in the test .. he is a hardworking cricketer.. many more to come ..— Sourav Ganguly (@SGanguly99) November 28, 2026
2014ರಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ 51 ರನ್ಗಳಿಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಇದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವೇಗಿಯೊಬ್ಬರು ನೀಡಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2014ರ ಆಕ್ಲೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಇಶಾಂತ್ 134 ರನ್ಗಳಿಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ 2002ರಲ್ಲಿ, ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 29 ರನ್ಗಳಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ಅದೇ ವರ್ಷ, 2002 ರಲ್ಲಿ, ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ 53 ರನ್ಗಳಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ನಂತರ, 2009ರಲ್ಲಿ, ಜಹೀರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು, ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 65 ರನ್ಗಳಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು.
ನಂತರ 2020ರಲ್ಲಿ ಇಶಾಂತ್ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. 2020ರ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಇಶಾಂತ್ 68 ರನ್ ಗಳಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ 1999ರ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ 95ರನ್ ಗಳಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳು
4 ಬಾರಿ - ಜಹೀರ್ ಖಾನ್
3 - ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ
1 - ಮದನ್ ಲಾಲ್
1 - ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್
1 - ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್
ಅನಗತ್ಯ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬುಮ್ರಾ
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು 26 ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಒಂದೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 26 ಓವರ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯದೆ ಇರುವುದು ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಸೌತಾಂಪ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 2021ರ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ (WTC) ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾ 26 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 57 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಹಿಂದೆ 2021ರ WTC ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 26 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 79 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ.
🚨AKASH DEEP — THE ONLY 5-WICKET HAUL OF THE TEST SERIES VS NEW ZEALAND! The only bowler to pick up a five-wicket haul in this series — what a performance by Akash Deep! Incredible, Akash Deep! 👏 #AkashDeep #INDvNZ #TeamIndia #CricketTwitter https://t.co/93Wfb4ud9g— Clutch Sports (@Clutchsportsz) November 28, 2026
ಶತಕದ ಜೊತೆಯಾಟವಿಲ್ಲದೆ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಿಸಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶತಕದ ಜೊತೆಯಾಟವಿಲ್ಲದೆ 356 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 1981ರ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕದ ಜೊತೆಯಾಟವಿಲ್ಲದೆ 375 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದು ಈ ವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ.
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