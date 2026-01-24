ETV Bharat / sports

ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳ ರೌದ್ರಾವತಾರಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಧೂಳೀಪಟ ​

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿತು.

ಇಶಾನ್​ ಕಿಶನ್​
ಇಶಾನ್​ ಕಿಶನ್​ (IANS)
IND vs NZ 2nd T20I Records: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ​ 2ನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಯ್​ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ತಂಡ ರಚಿನ್​ ರವೀಂದ್ರ (44) ಮತ್ತು ಮಿಚೆಲ್​ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್​ (47) ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲದಿಂದ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 208 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು.

ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಭಾರತ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಕೇವಲ 6 ರನ್​ಗಳಲ್ಲೇ 2 ವಿಕೆಟ್​ಗಳ ಪತನಗೊಂಡವು. ಆರಂಭಿ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಆಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​ 6 ರನ್​ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರೇ, ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ ಡಕೌಟ್​ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಂದ ಇಶಾನ್​ ಕಿಶನ್​ ಶರವೇಗದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆಡಿ ಪಂದ್ಯದ ಗತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಅವರು 32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 11 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ 76 ರನ್​ ಚಚ್ಚಿದರು.

ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್​ ಅಜೇಯವಾಗಿ 82 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದರು. ಇವರಿಗೆ ಶಿವಂ ದುಬೆ (36) ಸಹ ಸಾಥ್​ ನೀಡಿದರು. ಈ ಮೂವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ ಭಾರತ ಇನ್ನು 28 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 2-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾದವು. ಜೊತೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೆಸರಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯೂ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು.

ಪಾಕ್​ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್​: ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 200+ ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಭಾರತ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಭಾರತ ಇನ್ನು 28 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2025ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ 205 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು 24 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 2025ರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ 23 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಜಯಗಳಿಸಿತು.

ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ 200+ ಗುರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದುವರೆಗೆ ಆರು ಬಾರಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಏಳು ಬಾರಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ (5), ಪಾಕಿಸ್ತಾನ (4), ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ (3) ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೂರು, ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ.

ಇಶಾನ್​ ಕಿಶನ್
ಇಶಾನ್​ ಕಿಶನ್ (IANS)

ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಕಿಶನ್​: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಕಿವೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ವೇಗವಾಗಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದರು.

487 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಸೂರ್ಯ ಅರ್ಧಶತಕ: ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಕೇವಲ 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 487 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತು 23 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ಗಳ ನಂತರ ಈಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದರು. ಸೂರ್ಯ 37 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 9 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 82 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಇದು ಅವರು 25 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದು ಎಂಟನೇ ಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. 200 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದು 11ನೇ ಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್​ ಯಾದವ್​
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್​ ಯಾದವ್​ (IANS)

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಟಿ20 ಮೊತ್ತ: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿವೀಸ್​ 208 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಭಾರತದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಕಿವೀಸ್​ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಧಿಕ T20I ಸ್ಕೋರ್ ಇದಾಯ್ತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಹಿಂದಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ 2017ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್‌ಕೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ 196 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗಿತ್ತು.

ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌: ಕಿವೀಸ್ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಜ್ಯಾಕ್ ಫೋಕ್ಸ್ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಕ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮೂರು ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 67 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು, ಇದು ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಸ್ಪೆಲ್ ಆಗಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಲಿಯಾಮ್ ಮೆಕಾರ್ಥಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮೂರು ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 63 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದರು.

ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮೊದಲ ಡಕೌಟ್​: ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಡಕೌಟ್​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೆವೊನ್ ಕಾನ್ವೇ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

